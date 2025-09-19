Ranma ½: rivelati nuovo trailer e visual per la seconda stagione

Netflix ha svelato un nuovo trailer e una visual tutta nuova per la seconda stagione di Ranma ½, ispirata al manga leggendario di Rumiko Takahashi. L’uscita è fissata per sabato 4 ottobre 2025, e gli episodi arriveranno in esclusiva su Netflix.

Nel trailer possiamo già intravedere l’atmosfera che ci aspetta: tante nuove battaglie, momenti divertenti a raffica e personaggi inediti che renderanno la vita di Ranma e Akane ancora più incasinata.

La nuova visual invece mostra i protagonisti immersi in un’atmosfera che mescola azione e leggerezza, confermando lo spirito della serie.

Ad accompagnare i nuovi episodi ci saranno anche due sigle fresche di debutto. L’opening sarà “Wo Ai Ni” del collettivo Wednesday Campanella, mentre l’ending si intitolerà “Panda Girl” ed è firmata da Nishina.

Due brani che sembrano già perfetti per esaltare sia la parte più romantica che quella ironica dell’anime.

Il comparto tecnico rimane di alto livello. Alla guida del progetto c’è ancora Konosuke Uda, con Kimiko Ueno alla sceneggiatura e Hiromi Taniguchi ai design dei personaggi, supportato da un team di direttori all’animazione come Tsuyoshi Yoshioka, Yoshiko Saito e Nao Otsu.

Le musiche sono firmate da Kaoru Wada, mentre la produzione resta nelle mani di MAPPA, uno studio che ormai è garanzia di animazioni spettacolari.

Per chi non conosce ancora la storia, tutto parte dal fidanzamento combinato tra Ranma Saotome e Akane Tendo deciso dai loro genitori.

Sembra già complicato di suo, ma c’è un dettaglio che stravolge tutto: Ranma, quando viene colpito dall’acqua fredda, si trasforma in una ragazza, e solo con l’acqua calda torna maschio.

Da qui nascono gag infinite, combattimenti esagerati e momenti romantici che finiscono quasi sempre in situazioni assurde.

Questo nuovo trailer non fa che aumentare l’attesa: Ranma ½ è senza dubbio tra i titoli più caldi dell’autunno 2025, pronto a far innamorare di nuovo i fan storici e a conquistare chi lo scoprirà per la prima volta.