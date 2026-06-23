Akane-banashi: confermata la seconda stagione dell’anime per gennaio 2027

La seconda stagione di Akane-banashi è stata confermata. L’annuncio è arrivato il 20 giugno 2026, al termine del dodicesimo e ultimo episodio della prima stagione. Il debutto è fissato per gennaio 2027.

La prima stagione ha adattato l’arco narrativo della Karaku Cup. La seconda stagione adatterà l’arco Apprentice, il capitolo in cui la protagonista diventa finalmente l’apprendista di Shiguma Arakawa e inizia la propria carriera nel rakugo con il nome d’arte Akane Arakawa.

Insieme all’annuncio è stato pubblicato un trailer ufficiale. Il character designer Kii Tanaka ha realizzato un’illustrazione celebrativa che ritrae Akane, Hikaru e Karashi.

Lo staff della prima stagione torna al completo. La regia è affidata ad Ayumu Watanabe. La produzione è dello studio ZEXCS. La composizione della serie è scritta da Michiro Tsukiya. Il character design è di Kii Tanaka. La colonna sonora è composta da Akio Izutsu.

Sei nuovi doppiatori entrano a far parte del cast per l’arco Apprentice. Hochu Otsuka doppierà Miroku Kashiwaya. Ryotaro Okiayu darà la voce a Shomei Tsubakiya. Hiroshi Naka interpreterà Enso Sanmeitei. Mutsumi Tamura presterà la voce a Urara Ransaika. Shinichiro Miki sarà Ryu’un Kenputei. Tomokazu Seki interpreterà Chocho Konjakutei.

Il manga originale è scritto da Yuki Suenaga e illustrato da Takamasa Moue. La serializzazione è iniziata il 14 febbraio 2022 su Weekly Shonen Jump di Shueisha. La serie conta oggi 22 volumi tankobon e ha raggiunto 3,5 milioni di copie in circolazione. In Italia il manga è pubblicato da J-POP Manga.

La storia segue Akane Osaki, una ragazza determinata a diventare una grande artista di rakugo per vendicare il padre Shinta, espulso ingiustamente dal mondo di quest’arte. Il rakugo è una forma di narrazione comica tradizionale giapponese in cui un solo performer interpreta più personaggi seduto su un palco. Su MangaForever abbiamo seguito l’opera fin dai primi annunci: prima con la voce di un possibile adattamento anime, poi con la conferma ufficiale della serie e infine con il debutto della prima stagione ad aprile 2026.

Inoltre, l’inverno 2027 si preannuncia ricco di ritorni attesi. Tra i titoli già confermati per quell’arco stagionale figura anche The Greatest Magicmaster’s Retirement Plan. Akane-banashi si aggiunge a una lista che continuerà ad aggiornarsi nei prossimi mesi.

Infine, ricordiamo prima stagione dell’anime è disponibile in streaming su Crunchyroll.