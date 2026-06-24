With Vengeance, Sincerely, Your Broken Saintess: la stagione 2 debutta il 1° ottobre 2026

Il sito ufficiale di With Vengeance, Sincerely, Your Broken Saintess ha pubblicato una nuova locandina della seconda stagione e ha comunicato la data di inizio. La serie debutterà in Giappone il 1° ottobre 2026. La locandina ritrae le due protagoniste, Rua Restoat e Sven Zied-Crown.

La regia cambia rispetto alla prima stagione. Chisaki, che aveva diretto i dodici episodi iniziali, passa il testimone a Saya Fukase. Il resto del cast e dello staff torna ai propri ruoli.

La produzione è affidata a Imagica Infos e Imageworks Studio, gli stessi responsabili della prima stagione, trasmessa in Giappone da luglio a settembre 2025.

La seconda stagione sposta il focus narrativo sul passato di Rua e sulla storia della sua famiglia. La stagione approfondirà anche il rapporto tra la protagonista e Sven. I retroscena legati alla morte dei genitori di Rua e al coinvolgimento del Gran Sacerdote nella cospirazione che ha segnato la sua vita entreranno al centro della trama.

La serie è tratta da un webtoon manga scritto da Aminohada e disegnato da Sorajima. Il titolo originale giapponese è Kizu Darake Seijo Yori Houfuku wo Komete. La serializzazione è iniziata nell’agosto 2022 sulle piattaforme Piccoma, Mecha Comic e Comico Japan. La versione cartacea è edita da Ichijinsha sotto l’etichetta Comic Lake. In Giappone sono usciti tre volumi tankobon. In inglese il manga è disponibile digitalmente su Pocket Comics.

La storia è ambientata nel regno di Zied. Rua è un’aspirante santa con il potere della guarigione, ma può curare gli altri solo trasferendo su di sé le loro ferite. Per questo viene chiamata “santa caduta”. Quando salva la vita al comandante Garrett, di cui è innamorata, il merito viene attribuito alla sua migliore amica Arianne. Al risveglio Rua scopre il tradimento e accetta la proposta del principe Sven, il secondo principe del regno, con cui intraprende un percorso per smascherare una cospirazione.

Ricordiamo che qui su MangaForever avevamo già riportato l’annuncio ufficiale della seconda stagione, arrivato a maggio 2026 con un teaser trailer e la conferma del debutto autunnale.

Al momento non è stata comunicata una distribuzione in streaming per il mercato italiano. La prima stagione era stata distribuita in Asia meridionale e sudorientale da Medialink tramite il canale YouTube di Ani-One Asia.