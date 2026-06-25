Oblivion Battery: novità in arrivo tra cast e l’evento Boukyaku Festa 2026

Durante l’atteso evento digitale incentrato sulle novità dello studio MAPPA, sono emersi aggiornamenti molto interessanti per tutti gli appassionati di Oblivion Battery. L’adattamento animato, tratto dall’opera originale manga di Eiko Mikawa, continua a far parlare di sé con l’annuncio di nuovi dettagli sul cast e una locandina inedita dedicata al grande evento dal vivo chiamato “Boukyaku Festa 2026”, in programma per il prossimo 29 novembre sul palco del Tachikawa Stage Garden di Tokyo.

La nuova immagine promozionale mostra i protagonisti principali della storia, tra cui spiccano i volti di Haruka Kiyomine e Kei Kaname, pronti a fare gruppo. Ricordiamo che la prima stagione della serie ha fatto il suo debutto televisivo nel corso del 2024, mentre i nuovi episodi che comporranno la seconda stagione sono attualmente previsti per il 2027. Per ingannare l’attesa di questo ritorno, a partire dal 19 luglio si terrà una speciale proiezione riassuntiva di quattro episodi presso il cinema TOHO Cinemas Hibiya a Tokyo, con i biglietti che verranno distribuiti tramite una lotteria ufficiale.

Oltre ai doppiatori storici già confermati in precedenza, la lista degli ospiti si allarga parecchio. Sul palco saliranno infatti nuove voci di rilievo nel panorama nipponico, tra cui Takeo Otsuka e Kengo Kawanishi, che andranno ad affiancare i protagonisti per la gioia dei fan presenti. La trama ruota attorno alla bizzarra coppia formata da Haruka, un lanciatore dal braccio d’acciaio, e Kei, un ricevitore formidabile che purtroppo ha perso la memoria. I due, anziché scegliere scuole prestigiose, si ritrovano quasi per caso in un liceo pubblico qualunque di Tokyo senza una vera tradizione sportiva, dove incontreranno di nuovo vecchi rivali del passato. Questa serie, attualmente disponibile all’interno del catalogo di Crunchyroll, riesce a catturare l’attenzione grazie a un mix perfetto tra la classica epicità dello sport giovanile e una forte componente comica e surreale, capace di intrattenere dall’inizio alla fine.