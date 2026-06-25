THE ONE PIECE: svelati il trailer ufficiale e la key visual del primo episodio

Il viaggio di Monkey D. Luffy sta per ricominciare da zero con una veste grafica totalmente rinnovata. In queste ore, i canali ufficiali della serie hanno catturato l’attenzione degli appassionati di tutto il mondo rivelando sia il primo trailer promozionale globale sia la key visual ufficiale dedicata interamente al primo episodio di THE ONE PIECE. Questo attesissimo remake, curato dal celebre WIT STUDIO, farà il suo debutto ufficiale in tutto il mondo sulla piattaforma di streaming Netflix a febbraio 2027.

L’illustrazione promozionale rilasciata mostra il giovane protagonista mentre si lancia in mare aperto, un’immagine iconica che richiama direttamente il titolo del primissimo capitolo del manga di Eiichirō Oda, “ROMANCE DAWN”, simbolo dell’inizio di questa leggendaria avventura. La produzione ha inoltre confermato che questa locandina fa parte di un progetto visivo più ampio, che prevede la futura pubblicazione di ben sette illustrazioni speciali dedicate ai singoli episodi della serie. Il remake si propone l’obiettivo di riadattare la celebre saga iniziale della “Saga dell’East Blue”, offrendo una prospettiva fresca e moderna per celebrare l’eredità di un franchise che va avanti da oltre venticinque anni.

L’opera originale ha ormai superato la quota straordinaria di 510 milioni di copie in circolazione a livello globale, consolidandosi come un pilastro della cultura pop contemporanea. In Italia, la popolarità della saga è legata a doppio filo alla casa editrice Star Comics, che da anni pubblica i volumi del manga con un successo strepitoso, supportato anche dall’enorme riscontro dei film cinematografici come il recente One Piece Film: Red, capace di infrangere record al botteghino giapponese e internazionale.

Dietro la realizzazione di questo ambizioso progetto si nasconde un comparto tecnico di altissimo spessore guidato dal regista Masashi Koizuka e dal series composer Taku Kishimoto, con Kyoji Asano e Takatoshi Honda a curare il character design e la direzione delle animazioni. Con questo nuovo adattamento, WIT STUDIO e Netflix puntano a conquistare sia i fan storici sia una nuova generazione di spettatori, mantenendo intatta l’essenza della ricerca del leggendario tesoro ma sfruttando le più moderne tecnologie dell’animazione digitale.