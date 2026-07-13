Orgoglio e Pregiudizio: i Paperi riscrivono Jane Austen – Recensione

Ci sono operazioni editoriali che, sulla carta, potrebbero far tremare i polsi a qualunque purista della letteratura. Prendere uno dei pilastri assoluti del romanzo ottocentesco, spogliarlo della sua veste formale e reinterpretarlo usando come protagonisti i paperi più famosi del mondo è un azzardo non da poco. Eppure, quando un progetto simile finisce nelle mani di una coppia artistica collaudata e sensibile come quella formata da Teresa Radice e Stefano Turconi, la magia si compie. Edito da Panini Comics in una splendida e curatissima edizione da collezione con dorso telato, questo adattamento di Orgoglio e Pregiudizio non è una semplice parodia comica, ma una vera e propria lettera d’amore al capolavoro di Jane Austen del 1813.

La struttura narrativa imbastita da Teresa Radice è intelligente e mostra fin da subito un profondo rispetto per la fonte originale. La storia non si limita a catapultare il lettore al ballo di Meryton, ma si apre in una cornice storica deliziosa. Troviamo una splendida Jane Ducksten nella sua dimora di Chawton, intenta a sorseggiare un tè caldo in compagnia dell’amica fidata Martha Lloyd mentre le mostra le bozze del suo nuovo manoscritto. Questo espediente non solo omaggia la reale biografia della scrittrice britannica, ma permette di scandire il ritmo del racconto con intermezzi brillanti e metanarrativi, trasformando la lettura in un salotto accogliente.

Il vero fulcro dell’opera risiede ovviamente nella trasposizione dei personaggi cartacei all’interno della rigida e pettegola società della Reggenza inglese. Elizabeth Bennet cede il passo a Lizzy Pennet, che sullo schermo del fumetto prende le sembianze di una Paperina straordinariamente espressiva, fiera e per nulla incline a farsi mettere i piedi in testa. Al suo fianco, nei panni del burbero, ricchissimo e apparentemente distaccato Mr. Darcy, troviamo un Paperino (Mr. Duckcy) in stato di grazia. La chimica tra i due protagonisti, fatta di sguardi taglienti, fraintendimenti e orgogliose impuntature, ricalca perfettamente le dinamiche austeniane. La genialità della sceneggiatura sta nel saper dosare l’ironia tipica del mondo Disney con la satira sociale affilata che ha reso immortale la Austen. I battibecchi familiari, l’ansia materna per i matrimoni di convenienza e le rigide etichette dell’epoca vengono filtrati dall’espressività tipica del Clan dei Paperi, senza mai scivolare nella caricatura banale.

A dare vita a questa splendida atmosfera ci pensano i disegni di Stefano Turconi. Il suo tratto morbido, arricchito da una colorazione calda e pastellata, riesce a evocare i paesaggi della brughiera inglese e i fasti delle dimore storiche con una delicatezza commovente. Gli abiti dell’epoca, le acconciature e le architetture sono ricostruiti con una precisione filologica notevole, che denota un immenso lavoro di documentazione. I Paperi si muovono in questi ambienti con una naturalezza disarmante, e le espressioni dei loro volti piumati riescono a veicolare ogni singola sfumatura emotiva, dal disprezzo iniziale alla graduale e romantica accettazione del sentimento.

L’edizione Panini Comics impreziosisce il tutto non solo attraverso la qualità dei materiali, ma anche grazie a un apparato di contenuti extra davvero corposo. Tra bozzetti preparatori e approfondimenti critici sul meccanismo della parodia, spicca la prefazione firmata da Silvia Ogier, presidentessa della Jane Austen Society of Italy. Il suo contributo sancisce la validità culturale di un’operazione che riesce nel difficilissimo intento di parlare contemporaneamente a due pubblici diversi, gli amanti della grande letteratura, che si divertiranno a scovare ogni singola citazione e parallelismo, e i lettori più giovani, che possono approcciarsi a un grande classico senza alcun timore reverenziale. In conclusione, questo volume rappresenta un gioiello editoriale imperdibile, la dimostrazione lampante di come il fumetto d’autore possa dialogare con i giganti del passato mantenendo intatta la propria identità e la propria, intramontabile, magia.