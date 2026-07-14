Hunter x Hunter: il capitolo 414 esce il 19 luglio 2026

Hunter x Hunter torna su Weekly Shonen Jump con pubblicazione settimanale. Il capitolo 414 sarà disponibile su MangaPlus a partire da domenica 19 luglio 2026 alle ore 17:00 italiane, in inglese. La piattaforma offre la lettura gratuita dal capitolo 401 in poi, per consentire ai lettori di recuperare gli ultimi sviluppi della saga in corso.

Il ritorno della serie è iniziato il 28 giugno 2026 con il capitolo 411, pubblicato sul numero 31 di Weekly Shonen Jump. Come anticipato da mangaforever.net nelle settimane precedenti al ritorno, Shueisha si era preparata alla ripresa con l’uscita del volume 39 in Giappone il 3 luglio 2026, il primo tankōbon della serie dopo un anno e dieci mesi di assenza dagli scaffali. Il volume raccoglie i capitoli dal 401 al 410.

Yoshihiro Togashi ha aggiornato i fan con regolarità nelle ultime settimane, confermando sui social di aver completato il manoscritto dei capitoli dal 414 al 418, come riportato in precedenza su mangaforever.net. Gli aggiornamenti successivi hanno poi confermato che il lavoro è proseguito fino al capitolo 428, con l’obiettivo dichiarato di arrivare almeno al capitolo 430. Questo significa che la pubblicazione settimanale potrà proseguire con continuità almeno fino alla fine del 2026.

Il calendario dei prossimi capitoli è già fissato: il capitolo 411 è uscito il 28 giugno 2026, il 412 il 5 luglio, il 413 il 12 luglio e il 414 è atteso per il 19 luglio. Il ritmo settimanale è confermato per tutti e dieci i capitoli del blocco in uscita, con cadenza regolare su Weekly Shonen Jump.

La narrazione del capitolo 413 ha approfondito la situazione a bordo della Black Whale, la nave di trasporto dell’Impero Kakin diretta verso il Continente Oscuro. Il capitolo ha mostrato una panoramica delle stanze in cui si trovano i principali personaggi coinvolti nella Guerra di Successione, con la legge marziale in procinto di essere dichiarata. Restano in vita cinque principi, e gli scontri tra le loro guardie del corpo, le relative nen beast e i vari agenti coinvolti sembrano avvicinarsi a un punto di svolta. Il principe Benjamin e il pericoloso Tserriednich sono tra i personaggi che i fan attendono di vedere in azione diretta.

Inoltre, come riportato in precedenza, l’autore aveva aggiornato i fan sulle sue condizioni fisiche, lasciando intendere una stabilizzazione che ora si riflette nella continuità produttiva. Un trailer ufficiale aveva anticipato il ritorno della serie già nelle settimane precedenti all’effettiva ripresa.

Infine ricordiamo che Hunter x Hunter è serializzato su Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 1998. Il manga, composto attualmente da 39 volumi, segue le avventure di Gon Freecss alla ricerca del padre cacciatore scomparso. L’Arco della Guerra di Successione, attualmente in corso, è uno degli archi narrativi più complessi dell’intera serie per struttura e numero di personaggi coinvolti. Il manga è disponibile in lingua italiana grazie a Star Comics.