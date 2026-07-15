Sakamoto Days: un nuovo mini-drama e la visual stagionale scaldano i motori

Le avventure dell’ex assassino più famoso del mondo dei manga continuano a far parlare di sé. I canali ufficiali dell’adattamento anime di Sakamoto Days hanno pubblicato il quarto appuntamento del progetto “Seasonal Visuals”. Questa iniziativa mensile, ispirata direttamente all’opera originale di Yuto Suzuki, regala ai lettori una serie di illustrazioni inedite accompagnate da un piccolo drama audio del tutto originale.

Il progetto nasce con l’idea di offrire ai fan uno sguardo ravvicinato sulla stravagante routine quotidiana dei protagonisti. Si tratta di siparietti leggeri e interazioni curiose che non trovano spazio nella trama principale, ma che aiutano a mostrare il lato più umano e ironico del gruppo. Per gli appassionati della serie, un ottimo modo per ingannare il tempo in vista del ritorno in streaming.

La tabella di marcia della produzione animata, affidata come sempre alle mani di TMS Entertainment, ha già alle spalle una programmazione solida. La prima stagione ha fatto il suo debutto a gennaio 2025 con la trasmissione della prima parte, seguita poi a ruota dal secondo blocco di episodi nel mese di luglio dello stesso anno. Per vedere la seconda stagione, invece, bisognerà aspettare gennaio del 2027. In Occidente la serie è disponibile in streaming su Netflix.

Il comparto tecnico vede Daisuke Nakajima alla regia, affiancato dal chief director Masaki Watanabe. La composizione della serie è curata da Taku Kishimoto, mentre il design dei personaggi è affidato a Yo Moriyama, con le musiche di Yuki Hayashi.

La storia segue le vicende di Taro Sakamoto, un tempo killer leggendario temuto da chiunque nell’ambiente della malavita. Tutto cambia quando l’uomo si innamora perdutamente, decidendo di sposarsi, mettere su famiglia e ritirarsi a vita privata. Gli anni passano e Sakamoto, visibilmente ingrassato, si ritrova a gestire un tranquillo negozio di alimentari di quartiere. Ma il passato da sicario è duro da cancellare e il nostro protagonista dovrà fare di tutto per proteggere la sua vita domestica dai vecchi nemici.