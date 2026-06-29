Sakamoto Days Stagione 2: annunciato il debutto per gennaio con trailer e visual

Le avventure dell’ex killer più letale del mondo sono pronte a tornare sul piccolo schermo con una nuova dose di azione e ironia. La produzione dell’adattamento animato di Sakamoto Days ha rotto il silenzio sul futuro della serie, annunciando ufficialmente che la seconda stagione debutterà a partire da gennaio 2027. Per l’occasione, lo studio di animazione e i canali promozionali legati all’opera hanno rilasciato una visual e un trailer ufficiale che offrono uno sguardo ravvicinato sul prossimo capitolo della storia.

Oltre alle sequenze animate inedite contenute nel filmato, gli aggiornamenti hanno svelato i primi dettagli sull’allargamento del cast vocale. Le nuove puntate vedranno l’ingresso di personaggi molto attesi dai lettori del manga originale: Kikunosuke Toya presterà la voce ad Amane, Misa Watanabe interpreterà l’insegnante Etsuko Satoda, mentre Shinshu Fuji doppierà il misterioso Yotsumura. Sul fronte tecnico della produzione rimangono invece confermati i nomi chiave del primo blocco di episodi. La regia generale è affidata a Daisuke Nakajima, affiancato da Masaki Watanabe nel ruolo di capo regista, mentre la composizione della serie e la sceneggiatura sono firmate da Taku Kishimoto. Le animazioni continueranno a essere curate dallo studio TMS Entertainment, con il character design di Yo Moriyama e le musiche composte da Yuki Hayashi.

La narrazione riprenderà le bizzarre vicende di Taro Sakamoto, l’assassino leggendario che ha abbandonato il mondo della malavita dopo essersi innamorato, finendo per sposarsi, ingrassare e aprire un tranquillo minimarket di quartiere. Nonostante i chili di troppo e la sua nuova vita da pacifico commerciante, il protagonista si ritroverà ancora una volta a dover proteggere la propria famiglia e il fedele dipendente Shin dalle minacce di sicari spietati e organizzazioni criminali. Un mix unico di gag comiche e combattimenti coreografici spettacolari che in Italia ha già conquistato moltissimi lettori grazie al manga originale di Yuto Suzuki, regolarmente edito da Panini Comics sotto l’etichetta Planet Manga. Un franchise di enorme successo che promette di confermare l’opera come uno dei prodotti più dinamici e originali del panorama contemporaneo.