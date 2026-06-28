Dr. STONE: l’anime si conclude ufficialmente con un’illustrazione speciale

Il viaggio scientifico di Senku Ishigami è arrivato ufficialmente al traguardo. Con l’episodio trasmesso il 25 giugno, l’adattamento anime di Dr. STONE ha chiuso i battenti, congedandosi definitivamente dal proprio pubblico. Per l’occasione, lo sceneggiatore Riichiro Inagaki e il disegnatore Boichi, creatori del manga originale, hanno voluto salutare i lettori firmando un’illustrazione celebrativa inedita che unisce i volti storici della saga per ringraziare la community globale.

L’atto conclusivo della serie, intitolata Dr. STONE SCIENCE FUTURE, era cominciato a gennaio 2025 sviluppandosi poi lungo una programmazione divisa in tre parti. Il team dello studio TMS Entertainment, guidato dal regista Shuhei Matsushita insieme allo sceneggiatore Kurasumi Sunayama, ha portato a termine la trasposizione cartacea coprendo l’intero arco narrativo rimasto, compresa la tanto attesa risoluzione del mistero legato a Why-man.

Le sorprese per gli appassionati non finiscono con l’ultimo episodio. La produzione ha infatti annunciato che a dicembre si terrà a Tokyo una grande mostra espositiva interamente dedicata all’opera. L’evento permetterà ai visitatori di ammirare disegni originali, materiali di produzione inediti e installazioni interattive. Inoltre, per il mercato home video, la character designer Yuko Iwasa ha realizzato una nuova illustrazione esclusiva per il digipak incluso nel terzo box Blu-ray e DVD della quarta stagione.

La transizione dall’età della pietra alla tecnologia moderna si chiude così dopo anni di messe in onda, replicando quanto già successo sulla carta stampata. Il manga originale si è infatti concluso nel 2022 e la serie è già interamente disponibile e completa anche nel nostro Paese grazie all’editore Star Comics, che ne cura la pubblicazione italiana. Per quanto riguarda il versante animato, l’intero catalogo, ossia le prime tre stagioni, i blocchi finali e lo speciale incentrato sul capitano Ryusui, resta stabilmente disponibile sulla piattaforma streaming Crunchyroll. In questo modo, chiunque lo desideri potrà recuperare da zero o rivedere le bizzarre invenzioni e le tappe evolutive che hanno reso celebre questo atipico racconto di sopravvivenza.