Mononoke: annunciato un nuovo progetto con il terzo Venditore di Medicine

L’universo visivo e psichedelico di Mononoke continua ad allargarsi con una sorpresa del tutto inaspettata per i fan. La casa di produzione Twin Engine ha infatti annunciato ufficialmente lo sviluppo di un nuovissimo progetto legato all’universo narrativo. La novità più interessante di questo annuncio riguarda il debutto di un terzo e inedito Venditore di Medicine, il cui nome sarà Ken no Tsurugi.

A dare la voce al nuovo protagonista sarà l’attore Hirofumi Araki, un nome già noto agli appassionati per aver interpretato lo stesso iconico personaggio negli spettacoli teatrali dedicati alla serie. Per il momento, lo studio non ha ancora specificato la natura dell’opera, lasciando nel dubbio se si tratterà di un lungometraggio per il cinema o di una vera e propria serie televisiva.

Stando alle prime parole del regista Kenji Nakamura, Ken no Tsurugi sarà caratterizzato da una spiccata doppia personalità. Prima che gli spettri entrino in azione si mostrerà come un tipo rilassato, quasi fin troppo loquace. Al contrario, non appena si troverà faccia a faccia con le creature maligne, si trasformerà in un uomo serio e incredibilmente affilato.

La notizia arriva dopo un periodo decisamente ricco per il brand su Netflix, dove è approdato prima il film Mononoke The Movie: Il fantasma nella pioggia e successivamente il sequel, Chapter II – Le ceneri della rabbia, secondo tassello della trilogia cinematografica. Proprio in Giappone, invece, è da poco iniziato il percorso nelle sale del terzo capitolo, intitolato The Curse of the Serpent.

La serie, ambientata nel Giappone feudale, ruota attorno a queste entità malvagie chiamate mononoke, che seminano il panico nelle campagne. L’unico in grado di affrontarle è proprio il misterioso Venditore di Medicine, che viaggia portando con sé la Spada dell’Esorcismo. Per poter sguainare l’arma, l’uomo deve prima comprendere a fondo la Forma, la Verità e il Motivo che muovono gli spiriti.