Tra le uscite J-POP Manga del 26 febbraio 2025 arriva il primo volume di Veil, un racconto romantico e suggestivo della nascita di un amore fra un poliziotto e una donna non vedente, in un’edizione completamente a colori!

Di cos’è fatto il romanticismo? Con uno stile di disegno elegante e molta poesia, l’illustratrice Kotteri! mostra la nascita di una storia d’amore attraverso gli attimi che compongono la vita insieme di un affascinante “lui” e una misteriosa “lei”.

J-POP Manga porta sugli scaffali Veil, l’opera rivelazione di Kotteri! Il primo volume della serie, Veil 1 Body temperature of orange, in grande formato e interamente a colori, arriva in libreria, fumetteria e in tutti gli store online a partire dal 26 febbraio.

“Lui” è un affascinante poliziotto. “Lei” è una donna bellissima ammantata da un’aura di mistero. Dopo un incontro casuale sulle strade acciottolate di una città coperta di neve, i due protagonisti entrano pian piano sempre più in confidenza tra loro. Una storia d’amore che si costruisce giorno per giorno, nella condivisione di piccoli e teneri momenti quotidiani.

Nata come una raccolta di illustrazioni condivise dall’autrice online, Veil ha in poco tempo conquistato i lettori di tutto il mondo fino ad arrivare alla pubblicazione in forma seriale.

Sono l’amore per la moda e i film europei d’epoca, a cui sono ispirati dialoghi e ambientazioni, a guidare Kotteri! nella creazione di un’opera che incanta e sorprende con la sua raffinata bellezza. Da mangaka l’autrice lavora con il nome Ikumi Fukuda e ha firmato, tra le altre, la serie Nanatoshi Monogatari (Cronaca delle sette città, storia originale di Yoshiki Tanaka, Kodansha). Veil è la prima opera di questa artista ad arrivare in Italia.

Tornano l’attesissimo Made in Abyss 13 e il terzo romanzo de Il mio matrimonio felice, che continua la narrazione degli eventi della prima stagione dell’anime adattando quelli della seconda!

Presto disponibili anche Atom The Beginning 19, GuruGuru 6 e Mission: Yozakura Family 22.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 26 febbraio 2025.

