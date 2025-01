Mission: Yozakura Family: il mangaka saluta i fan con un messaggio speciale

Il manga di Mission: Yozakura Family si è concluso sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha dopo sei anni di serializzazione. E il mangaka ha condiviso un ultimo messaggio indirizzato ai fan per salutarli. La rivista di Shueisha ha attraversato molti cambiamenti negli ultimi due anni, poiché alcuni dei franchise più longevi sono giunti al termine. E il 2025 ha subito svelato i primi cambiamenti per la rivista, e Mission: Yozakura Family è la prima serie importante dell’anno a concludersi.

Dopo aver dato il via all’arco finale del manga all’inizio dell’anno scorso, Mission: Yozakura Family si è ufficialmente concluso con il capitolo 258. Per celebrare la serializzazione della serie, il mangaka Hitsuji Gondaira ha condiviso un messaggio speciale con i fan ringraziarli. Di seguito è possibile leggere le sue parole:

“Grazie mille per aver letto e supportato Mission: Yozakura Family!. Questa potrebbe essere stata la serie più fortunata nella storia di Jump. Ho avuto la fortuna di ricevere il supporto da un’incredibile quantità di lettori e persone fantastiche coinvolte in questo progetto. Onestamente, temo di aver esaurito tutta la mia fortuna e che avrò vita dura da adesso in poi, ma continuerò a vivere abbracciando questa felicità il più possibile. Ci rivedremo tutti un giorno, da qualche parte!” È chiaro che il mangaka si è sentito fortunato ed è grato ai fan che hanno mostrato il loro supporto per tutto il tempo.

Per quanto riguarda la fine, Mission: Yozakura Family aveva molto da offrire rispetto al modo in cui si sono conclusi altri franchise. Il manga in questione ha ricevuto diversi mesi per esplorare le battaglie finali tra i membri della famiglia Yozakura e Asa, ma gli ultimi capitoli della serie hanno persino offerto un bell’epilogo poiché Taiyo e Mutsumi sono riusciti a celebrare una vera cerimonia di nozze.

Mission: Yozakura Family è ufficialmente giunto al termine con il suo capitolo finale sulla rivista Shonen Jump la scorsa settimana, ma il franchise è tutt’altro che finito. Infatti è in arrivo la seconda stagione dell’anime, attualmente in lavorazione dell’anno scorso. Tuttavia attualmente non ci sono ancora aggiornamenti concreti su cosa aspettarsi o sulla data di uscita ufficiale del debutto.

Fonte – Comicbook