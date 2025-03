Il Signore degli Anelli La guerra dei Rohirrim: il film anime in home video

Il Signore degli Anelli La guerra dei Rohirrim è finalmente disponibile anche in home video. Ma c’è un però.

Un nuovo capitolo della saga fantasy più famosa di tutti i tempi si appresta a varcare le librerie degli appassionati collezionisti in un’edizione da collezione davvero preziosa.

Ambientato 183 anni prima degli eventi della trilogia de Il Signore degli Anelli, questo film d’animazione porta gli spettatori in una nuova avventura nell’epico mondo creato da J.R.R. Tolkien e ora in versione DVD, Blu-Ray®, 4K Ultra HD e in una speciale edizione Steelbook 4K UHD + Blu-Ray.

Ad arricchire la versione Blu-Ray e 4K Ultra HD alcuni appassionanti contenuti speciali, che porteranno i fan all’interno di questo mondo fantastico e alla scoperta della forma d’arte giapponese dell’anime.

Il Signore degli Anelli La guerra dei Rohirrim: l’edizione home video

Qui sopra trovate il video unboxing e qui sotto dettagli sui contenuti di questa nuova appendice de Il Signore degli Anelli. Un film che funziona più sul contenuto – anche se richiama molto gli intrighi di Game of Thrones essendo ambientato nella parte umana della Terra di Mezzo – che sul contenitore – la tecnica mista utilizzata.

SPECIFICHE TECNICHE

DVD, Blu-Ray, 4K Ultra HD, Steelbook 4K UHD + Blu-Ray.

Data di uscita: 27 marzo 2025

Lingue DVD: Dolby Digital: Italiano 5.1, Inglese 5.1, Spagnolo 5.1, Tedesco 5.1.

Sottotitoli DVD: Spagnolo, Italiano SDH, Inglese SDH, Tedesco SDH.

Durata DVD: 128 minuti

DVD: Dolby AUDIO

Lingue BD: DTS-HD Master Audio: Italiano 5.1, Spagnolo 5.1. Dolby Atmos-TrueHD: Inglese.

Sottotitoli BD: Spagnolo, Italiano SDH, Inglese SDH.

Durata BD: 134 minuti

BD: DTS-HD Master audio – Dolby ATMOS

Lingue 4K UHD: DTS-HD Master Audio: Italiano 5.1, Spagnolo 5.1, Francese 5.1, Tedesco 5.1. Dolby Atmos-TrueHD: Inglese.

Sottotitoli 4K UHD: Spagnolo, Francese, Italiano SDH, Inglese SDH, Tedesco SDH.

Durata 4K UHD: 134 minuti

4k uhd: DTS-HD Master audio – Dolby VISION atmos

CONTENUTI SPECIALI

Return to Helm’s Deep: History Becomes Legend – Ritorno nella Terra di Mezzo per scoprire la leggenda di Helm Hammerhand de Il Signore degli Anelli: un racconto pieno di eroi e cattivi, battaglie epiche, il tutto riportato in vita da un anime giapponese mozzafiato.

Middle-earth & Anime: A Marriage of Creativity – Il regista Kenji Kamiyama e i suoi animatori rivelano come hanno ottenuto un look che rendesse onore alla tela di Peter Jackson attraverso la forma d’arte giapponese dell’anime.

Héra: A New Hero for Middle-earth – L’improbabile viaggio di Héra da giovane principessa di Rohan a guerriera feroce, complessa e ribelle.

Un’edizione elegante e raffinata

La Steelbook da Collezione è davvero elegante e riproduce al suo interno la mappa della Terra di Mezzo. I dischi serigrafati raffigurano invece il doppio tema cromatico del racconto in un solido alloggiamento dischi. Anche i contenuti speciali sono ricchi e permettono di immergersi nel dietro le quinte del film anime sotto vari punti di vista.

Nell’edizione 4K Ultra HD è tutto interamente presente a livello di audio. Con un video che cerca di innalzare il più possibile la non ottima qualità dell’animazione di partenza. Soprattutto confrontando personaggi e fondali. Nel disco blu-ray, che abbiamo avuto in anteprima, mancava la lingua italiana ma Warner Bros. ha assicurato che nelle copie in commercio sarà presente e che si tratta solamente di un errore di masterizzazione.