Il Signore degli Anelli: Lego annuncia il Set (e un mini-film) della Contea

Che cosa accomuna un nuovo set Lego e un mini-film, entrambi dedicati a Il Signore degli Anelli

L’attore e regista Sean Astin, che ha interpretato Samvise Gamgee nella trilogia, porta tutti gli appassionati nella Terra di Mezzo con una nuova collaborazione con il Gruppo LEGO. Astin è protagonista di un esclusivo mini-film che celebra il lancio del set LEGO Icons Il Signore degli Anelli: La Contea. Uno straordinario diorama da 2.017 pezzi che cattura il cuore di Hobbiville.

Più che una semplice ricostruzione in mattoncini LEGO, il mini-film è un omaggio all’arte cinematografica della trilogia. Riprende l’iconico monologo di Osgiliath e il montaggio alternato che caratterizza il film. Questo cortometraggio presenta Sean Astin che accompagna gli spettatori in un tour personale attraverso il set.

Il Signore degli Anelli: dettagli sul set Lego e il mini-film

Creato in collaborazione con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, il set LEGO® Icons Il Signore degli Anelli: La Contea™ è incredibilmente dettagliato e ricrea l’atmosfera di festa del 111esimo compleanno di Bilbo Baggins, dando vita a questa celebre scena, dalla buca degli hobbit di Bilbo, completa dell’iconica porta verde rotonda e degli interni riccamente arredati, alle nove minifigure incluse (Bilbo Baggins, Frodo, la signora Tronfipiede, il contadino Tronfipiede, Merry, Pipino, Rosie Cotton, Samvise Gamgee e Gandalf il Grigio).

Gli elementi interattivi includono la possibilità di trasformare una busta da lettera in fiamme nell’Unico Anello. Di far sparire Bilbo con un giro di manopola. O di ricreare la scena del fuoco d’artificio a forma di drago con le teste intercambiabili di Merry e Pipino. Il set comprende anche il cavallo e il carro di Gandalf, i fuochi d’artificio, un drago pirotecnico, l’Albero della Festa, un tendone per la festa e il libro di Bilbo, che può essere esposto aperto o chiuso.

L’attore Sean Astin ha commentato: “Non tutti coloro che vagano sono perduti… soprattutto quando si viaggia attraverso gli stupefacenti dettagli della Contea realizzati con i mattoncini LEGO! Dalla più piccola buca degli hobbit ai più grandiosi fuochi d’artificio, la costruzione di questo set ha riportato alla mente tanti bei ricordi della Terra di Mezzo. Ora i fan possono viaggiare in prima persona e costruire le proprie avventure”. Potete visionare il film film qui sopra.

Un vero e proprio oggetto da collezione che completa la trilogia e si va ad aggiungere ai precedenti set dedicati, come Barad-dûr e Gran Burrone. Il set è una testimonianza del potere duraturo dell’amicizia, dell’avventura e della magia della Terra di Mezzo.

Lego Icons: scheda prodotto e foto

Il set sarà disponibile per i LEGO Insiders dal 2 aprile 202. Per tutti dal 5 aprile su LEGO.com/TheShire e nei LEGO Store, al prezzo di 269,99 euro. Dal 2 all’8 aprile, chi lo acquista nei LEGO Store e su LEGO.com riceverà un LEGO Icons Il Signore degli Anelli: Gollum™ & Déagol™ (18+) in regalo fino ad esaurimento scorte.

SCHEDA PRODOTTO

LEGO® Icons Il Signore degli Anelli: La Contea™

Codice prodotto: 10354

Età: 18+

Pezzi: 2.017

Prezzo: 229,99 €

Dimensioni: lunghezza: 45 cm; larghezza: 27 cm; altezza: 20 cm