Mamoru Hosoda in 4K: collezione (quasi) completa con Anime Factory

Anime Factory l’etichetta di Plaion Pictures dedicata all’animazione nipponica fa un regalo a tutti i fan di Mamoru Hosoda, pubblicando per la prima volta in 4K ed edizione limitata i suoi primi quattro film.

Un’operazione monumentale che lascia fuori solamente due titoli dalla filmografia del regista (in mano ad Eagle, ovvero Mirai e Scarlet, di prossima uscita). Vediamo insieme tutti i dettagli, ricordando che la caratteristica comune di queste nuove edizioni è che hanno tutte un disco bonus ricco di extra, pur mancando di booklet e cartoline tipiche delle edizioni Anime Factory.

La ragazza che saltava nel tempo

Tratto dal romanzo di Yasutaka Tsutsui, il film che ha rivelato al mondo il talento di Mamoru Hosoda, premiato nei principali festival internazionali, arriva per la prima volta in 4K Ultra HD in una pregiata Steelbook con due dischi, di cui uno solo di contenuti speciali: Trailer, Clip promozionale, Storyboard completo con commento audio, Commento audio col regista Mamoru Hosoda e il cast.

Makoto è una giovane liceale come le altre, un po’ maschiaccio, non troppo interessata alla scuola e assolutamente indifferente al passare del tempo! Fino al giorno in cui riceve un dono particolare: quello di poter saltare nel tempo. Migliorare i propri voti, aiutare degli idilli nascenti, mangiare di continuo i suoi piatti preferiti, tutto diventa possibile per Makoto. Ma influire sul corso delle cose è un dono a volte molto pericoloso, soprattutto quando bisogna imparare a vivere senza!

SPECIFICHE TECNICHE:

Numero Dischi: 3

Durata: Blu-ray UHD e Blu-ray: 98 minuti (Extra esclusi); Blu-ray Bonus: 200 minuti

Formato Video: Blu-ray UHD: 2160p23.98 16×9 1.78 HDR10; Blu-ray: 1080p23.98 16×9 1.78; Blu-ray Bonus: 1080p23.98 480i29,97 16×9 1.78

Formato Audio: Blu-ray UHD: Italiano 2.0 DTS-HD Master Audio, Giapponese 5.1 DTS-HD Master Audio, Inglese 5.1 DTS-HD Master Audio, Francese 5.1 DTS-HD Master Audio, Tedesco 5.1 DTS-HD Master Audio; Blu-ray: Italiano 2.0 DTS-HD Master Audio, Giapponese 5.1 DTS-HD Master Audio, Inglese 5.1 DTS-HD Master Audio, Francese 5.1 DTS-HD Master Audio, Tedesco 5.1 DTS-HD Master Audio; Blu-ray Bonus: Giapponese 2.0 DTS-HD Master Audio

Lingue: Italiano, Giapponese, Inglese, Francese, Tedesco

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco

Summer Wars

L’epopea senza tempo di Hosoda (che era appena diventato padre e per questo parlò di famiglia) per la prima volta in 4K Ultra HD in una pregiata Steelbook con due dischi, di cui uno solo di contenuti speciali: Trailer, Teaser 1 e 2, Intervista con Mamoru Hosoda, con il cast, Proiezione del film con il cast, Spot televisivi del teaser rimontato.

Kenji, un liceale timido ma eccezionale in matematica, trascorre l’estate facendo un lavoro part-time: la manutenzione di Oz, un mondo virtuale che permette di effettuare qualsiasi operazione come nel mondo reale. Con sua sorpresa, la bella Natsuki, la ragazza che gli piace, gli propone di accompagnarla a Nagano, il suo paese natale. Qui viene coinvolto nella riunione tradizionale del clan Jinnouchi. Kenji inizia a comprendere che Natsuki l’ha invitato per fargli recitare il ruolo del suo “futuro sposo” allo scopo di fare bella figura con la sua venerabile nonna. Nello stesso tempo, un virus attacca Oz e causa una catastrofe dopo l’altra a livello planetario. Con l’aiuto di Kenji, l’intero clan Jinnouchi si lancia, unendo tutte le sue forze, a salvare il mondo virtuale e i suoi abitanti…

SPECIFICHE TECNICHE:

Numero Dischi: 3

Durata: Blu-ray UHD e Blu-ray: 114 minuti (Extra esclusi); Blu-ray Bonus: 57 minuti

Formato Video: Blu-ray UHD: 2160p23.98 16×9 1.78 HDR10; Blu-ray: 1080p23.98 16×9 1.78; Blu-ray Bonus: 480i29.97 16×9 1.78 4*3 LBX

Formato Audio: Blu-ray UHD: Italiano 5.1 DTS-HD Master Audio, Giapponese 5.1 DTS-HD Master Audio, Inglese 5.1 DTS-HD Master Audio, Francese 5.1 DTS-HD Master Audio, Tedesco 5.1 DTS-HD Master Audio; Blu-ray: Italiano 5.1 DTS-HD Master Audio, Giapponese 5.1 DTS-HD Master Audio, Inglese 5.1 DTS-HD Master Audio, Francese 5.1 DTS-HD Master Audio, Tedesco 5.1 DTS-HD Master Audio; Blu-ray Bonus: Giapponese 2.0 DTS-HD Master Audio

Lingue: Italiano, Giapponese, Inglese, Francese, Tedesco

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco

Wolf Children

Questa struggente fiaba moderna di Mamoru Hosoda è un’opera straordinaria di bellezza ed emozione, ricca di animazioni mozzafiato e accompagnata da una colonna sonora toccante. Disponibile per la prima volta in 4K Ultra HD in una pregiata Steelbook con due dischi, di cui uno solo di contenuti speciali: Trailer, Teaser, Saluti dal palco, Trailer promozionale montato dal regista 1 e 2, Making-of.

La giovane Hana è una ragazza allegra e determinata, che studia in un’università alla periferia di Tokyo e si mantiene svolgendo diversi lavori part-time. Un giorno, in un’aula dell’università, Hana nota uno studente che le sembra completamente diverso da tutti gli altri. Incuriosita, lo segue e gli propone di studiare assieme a lei. Lentamente, tra i due giovani sboccia l’amore e per Hana sembra giunto il momento di realizzare i progetti di una vita a due. Ma il giovane nasconde uno sconvolgente segreto. Una notte, davanti ad Hana, assume le sembianze di un grosso lupo…

SPECIFICHE TECNICHE:

Numero Dischi: 3

Durata: Blu-ray UHD e Blu-ray: 117 minuti (Extra esclusi); Blu-ray Bonus: 79 minuti

Formato Video: Blu-ray UHD: 2160p23.98 16×9 1.78 HDR10; Blu-ray: 1080p23.98 16×9 1.78; Blu-ray Bonus: 1080p29.97 16×9 1.78

Formato Audio: Blu-ray UHD: Italiano 5.1 DTS-HD Master Audio, Giapponese 5.1 DTS-HD Master Audio, Inglese 5.1 DTS-HD Master Audio, Francese 5.1 DTS-HD Master Audio, Tedesco 5.1 DTS-HD Master Audio; Blu-ray: Italiano 5.1 DTS-HD Master Audio, Giapponese 5.1 DTS-HD Master Audio, Inglese 5.1 DTS-HD Master Audio, Francese 5.1 DTS-HD Master Audio, Tedesco 5.1 DTS-HD Master Audio; Blu-ray Bonus: Giapponese 2.0 DTS-HD Master Audio

Lingue: Italiano, Giapponese, Inglese, Tedesco, Francese

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco

The Boy and the Beast

Il quarto lungometraggio originale di Hosoda, Miglior Film d’Animazione agli Oscar giapponesi, è disponibile per la prima volta in 4K Ultra HD in una pregiata Steelbook con due dischi, di cui uno solo di contenuti speciali: Trailer, Teaser, Video promozionale, Commento audio del cast e dello staff.

Kyuta è un bambino senza genitori. Smarritosi per le vie di Tokyo, si ritrova in un universo parallelo dove incontra Kumatetsu, una creatura simile ad un orso che lotta per vivere. Kumatetsu prende Kyuta sotto la sua protezione e gli insegna tutti i segreti dell’arte del combattimento. Ormai cresciuto, il giovane Kyuta torna a Tokyo mosso dal desiderio di riscoprire le sue origini. Lì scoprirà l’amore e una verità che non credeva più possibile… Ma proprio nel momento in cui sembrava raggiunta la serenità, i nemici del passato si ripresentano minando la sicurezza dell’intera città. Sarà pronto Kyuta per dimostrare a Kumatetsu di essere il più forte?

SPECIFICHE TECNICHE:

Numero Dischi: 3

Durata: Blu-ray UHD e Blu-ray: 117 minuti (Extra esclusi); Blu-ray Bonus: 247 minuti

Formato Video: Blu-ray UHD: 2160p23.98 16×9 1.85 HDR10; Blu-ray e Blu-ray Bonus: 1080p2398 16×9 1.85

Formato Audio: Blu-ray UHD: Italiano 5.1 DTS-HD Master Audio, Giapponese 5.1 DTS-HD Master Audio, Tedesco 5.1 DTS-HD Master Audio; Blu-ray: Italiano 2.0 DTS-HD Master Audio, Giapponese 5.1 DTS-HD Master Audio, Tedesco 5.1 DTS-HD Master Audio; Blu-ray Bonus: Giapponese 2.0 DTS-HD Master Audio

Lingue: Italiano, Giapponese, Tedesco

Sottotitoli: Italiano, Tedesco

Ricordiamo che Anime Factory e Plaion Pictures hanno già pubblicato Steelbook e Ultralimited Edition Digipack di Belle. Come mostriamo nel video unboxing generale qui di seguito con tutte le edizioni pubblicate (anche Mirai):