Wolverines & Deadpools, il team-up tra padri e figlie che chiude la gestione Ziglar

Wolverine e Deadpool si uniscono di nuovo a luglio in una nuova serie a fumetti e questa volta portano con sé le loro figlie: preparatevi a una doppia dose dell’iconico duo in WOLVERINES & DEADPOOLS, una serie limitata in tre numeri dello scrittore Cody Ziglar e dell’artista Rogê Antônio che fa seguito al quindicesimo e ultimo numero della serie regolare di Wade Wilson.

Durante la loro acclamata collaborazione su DEADPOOL (2024), Ziglar e Antônio hanno reintrodotto la figlia di Wade, Ellie, che è diventata il nuovo Deadpool dopo la morte di Wade (che poi è tornato in salute!). In questa emozionante evoluzione della serie, una nuova minaccia riunisce l’intera famiglia, mentre entrambi i Deadpool uniscono le forze con entrambi i Wolverine, Logan e Laura, per un po’ di tempo di qualità a suon di fendenti e sparatorie attraverso l’Universo Marvel!

This July, Marvel’s deadliest father/daughter duos team up for one action-packed adventure in #MarvelComics‘ ‘Wolverines & Deadpools,’ a new comic series by Cody Ziglar and Rogê Antônio. Read more: https://t.co/hJ0X6rmWBO 🎨 Cover: @AlesCappuccio

🎨 Variant Cover: @Muaadib pic.twitter.com/6ZPwir536Z — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) April 2, 2025

Artigli e mutanti. Mercenari e chiacchere. Wolverines e Deadpool.

Cosa c’è di meglio del MIGLIORE IN QUELLO CHE FA in coppia con il MERCENARIO CHIACCHERONE? Che ne dite di aggiungere alla missione le figlie Ellie Camacho e Laura Kinney che si scontrano con un classico X-VILLAIN? Wolverines e Deadpools, baby!

Cody Ziglar ha parlato così della conclusione della sua gestione di Deadpool:

“Gli ultimi 15 numeri che ho passato a scrivere Wade ed Ellie sono stati un sogno che si è avverato! Arrivare a concludere il loro viaggio con due dei mutanti più cool è solo una ciliegina sulla torta: non riesco a spiegare quanto non veda l’ora di esplorare le dinamiche padre-figlia con questi quattro!”.

Questa miniserie è solo l’ultimo di una serie di team-up tra Wade e Logan che ha fatto seguito al successo cinematografico di Deadpool & Wolverine della scorsa estate, dopo le miniserie WWIII e Weapon X-Men, il serial Weapon X-Traction e la serie regolare Deadpool/Wolverine.