Addio a Jacopo Camagni: il disegnatore Marvel e Panini Comics morto a soli 48 anni

Nella giornata di domenica si è diffusa la triste notizia della scomparsa di Jacopo Camagni. Il disegnatore, nato a Bologna il 21 dicembre 1977, è morto in seguito alle complicazioni successivi ad un’operazione cardiaca nella mattinata del 1° marzo.

Jacopo Camagni si era messo in luce nel 1998 con una graphic novel di Lupin III supervisionata dallo stesso Monkey Punch. Dal 2004 insieme a Marco B. Bucci fonda a Bologna Studio Dronio, e dalla collaborazione tra i due nasce la serie Magna Veritas, pubblicata in Francia da Soleil. Nel 2008, dopo aver vinto il talent search ChesterQuest promosso dall’attuale EiC Marvel C.B. Cebulski, inizia a lavorare per la Casa delle Idee inizialmente su varie serie della linea Marvel Adventures.

Nel 2010 firma la miniserie World War Hulk: Captain America vs Wolverine scritta da Paul Tobin, a cui fa seguito la miniserie Longshot Saves the Marvel Universe su testi di Christopher Hastings. Nel frattempo il sodalizio con Marco B. Bucci continua con le serie Nomen Omen e Arcadia, sua opera più sentita, pubblicate da Panini Comics e da Image negli Stati Uniti. Ha lavorato anche per Bonelli, in particolare per l’albo speciale Groucho Quarto legato a Dylan Dog.

Per la Marvel ha continuato a prestare le sue matite per i personaggi di Deadpool, Captain Marvel, Strikeforce e X-Men. Negli ultimi tempi è stato Jacopo è stato disegnatore regolare di Scarlet Witch per i testi di Steve Orlando e aveva appena assunto l’incarico di disegnatore della nuova serie scritta da Jody Houser Generation X-23, di cui è uscito il primo numero negli States da pochissimo e sulle cui pagine, per i prossimi due mesi, continueremo a leggere i suoi lavori postumi (per il quarto numero il disegnatore annunciato è Marco Renna).

La scomparsa di Jacopo Camagni ha sconvolto numerosi colleghi e conoscenti dell’ambiente fumettistico italiano ed estero (come potere leggere da alcuni post riportati in questo articolo), che l’hanno ricordato per la sua personalità gentile, per la sua fervida inventiva e per il suo straordinario talento.