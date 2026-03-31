Superman/Spider-Man #1: J. Jonah Jameson odia Batman tanto quanto Spider-Man

Il nuovo crossover DC/Marvel è finalmente arrivato nelle edicole americane, e tra tutti i momenti memorabili che Superman/Spider-Man #1 regala ai lettori, quello più esilarante non coinvolge i due eroi principali.

Coinvolge, invece, il personaggio più irascibile, borioso e inspiegabilmente amato dell’universo Marvel: J. Jonah Jameson.

Nel numero è presente una storia di supporto intitolata “Bias“, scritta da Greg Rucka con i disegni di Nicola Scott, che mette faccia a faccia le due redazioni più famose del fumetto americano, il Daily Bugle di New York e il Daily Planet di Metropolis. Il risultato? Jameson e Lois Lane si ritrovano a dibattere in televisione, e nel corso del confronto emerge ufficialmente che il caporedattore del Bugle odia Batman esattamente quanto odia Spider-Man.

La logica di Jameson, in effetti, è coerente anche se completamente sbagliata. Jameson difende la sua posizione dichiarando di apprezzare i supereroi che combattono il crimine senza nascondersi dietro una maschera, citando Superman come esempio positivo.

Batman, ovviamente, è mascherato. Quindi Batman è un problema. Quindi Jameson lo odia. Semplice, no?

Il punto è che questa logica crolla immediatamente, e il fumetto lo sa benissimo. Il dibattito si conclude con Spider-Man, Clark Kent e Lois Lane che ridono insieme di Jameson, consapevoli di qualcosa che lui ignora completamente: Superman ha un’identità segreta esattamente come Spider-Man.

Jameson, convinto di stare difendendo l’unico eroe “trasparente” del pianeta, sta in realtà elogiando un altro vigilante mascherato. La sua stessa logica lo frega.

C’è poi un dettaglio meta che rende tutto ancora più divertente. L’attore J.K. Simmons, che ha interpretato Jameson in numerosi film e serie Marvel, ha anche recitato nei panni del Commissario Gordon nel DCEU, il più fedele alleato di Batman.

Insomma, lo stesso volto che sullo schermo ha urlato contro Spider-Man per vent’anni è anche la faccia dell’uomo che collabora con il Cavaliere Oscuro.

Il multiverso ha un senso dell’umorismo tutto suo.

Vale infine la pena ricordare che nei fumetti moderni il rapporto tra Jameson e Spider-Man si è evoluto molto. Dopo anni di guerra dichiarata, i due hanno raggiunto una sorta di tregua, soprattutto da quando Peter Parker si è smascherato davanti a lui. Ma per il grande pubblico, e per il Jameson che tutti conoscono, la bussola morale resta quella: maschera uguale nemico. Batman compreso.

Superman/Spider-Man #1 della DC è disponibile nelle fumetterie. Il numero speculare, Spider-Man/Superman #1 targato Marvel, arriva invece il 22 aprile.

Fonte: ScreenRant