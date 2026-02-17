Spectacular Spider-Man: Brand New Day, ritorno ad un’epoca chiaccheratissima per Spidey

In previsione del prossimo film coprodotta da Sony e Marvel Studios, Spider-Man: Brand New Day, la Marvel Comics vara una nuova serie regolare a fumetti ambientata nell’epoca del personaggio che dà il titolo alla pellicola cinematografica.

SPECTACULAR SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY è infatti una nuova serie mensile scritta da Dan Slott, membro dello “Spider-Trust” dell’epoca e poi diventato uno degli scrittori più prolifici nella storia di Spidey (che torna a scrivere per i personaggi ragneschi dopo aver lasciato SPIDER-BOY per scrivere Superman Unlimited in casa DC) per i disegni di Marcus To e con storie di appendice illustrate da Marcos Martin.

La serie, che nel primo ciclo di storie vedrà un ospite come Punisher e antagonisti del calibro di Kingpin e Mr. Negative, sarà ambientata nel periodo 2008/2010, che ha rilanciato Spider-Man nel periodo successivo al ciclo di J.M. Straczynski, culminato in Civil War (con lo smascheramento di Peter Parker) Back in Black e soprattutto nella controversa One More Day, che vide la “cancellazione” del matrimonio tra Peter e Mary Jane.

La Marvel definisce Brand New Day come “il periodo moderno più celebrato di Spider-Man”, ed è sicuramente un’affermazione coraggiosa. Una parte del fandom di infatti reputa Brand New Day il momento in cui il personaggio di Spider-Man è stato definitivamente “ucciso” a causa della cancellazione del matrimonio e all’apparente regressione del tono delle storie e delle ambientazioni.

Ad essere onesti, in realtà, la colpa di ciò dovrebbe essere attribuita a One More Day e alla coda finale del ciclo di J.M. Straczynski, il quale aveva addirittura proposto una sorta di reboot ancor più radicale (con la letterale cancellazione di decenni di storie e il ritorno di Peter all’epoca dell’università). Certo, il ciclo di Straczynski, che la Marvel generalmente prende come inizio dell’era moderna di Spider-Man, è spesso celebrato come uno dei migliori in assoluto, ma spesso ci si ferma alla parte iniziale, in coppia con John Romita Jr. La parte finale del ciclo di JMS presenta, oltre alla già citata controversia di One More Day, anche altre storie mediamente odiate dai fan che però spesso sembrano dimenticarsene (su tutte Sins Past, in cui vengono introdotti dei gemelli che sarebbero nati da una relazione clandestina tra Norman Osborn e Gwen Stacy…).

Date le premesse da cui sono partiti, gli autori che facevano parte dello “Spider-Trust” che ha firmato Brand New Day (un pool di sceneggiatori che ruotavano su AMAZING SPIDER-MAN, che all’epoca usciva tre volte al mese) ha in realtà lavorato bene, introducendo una serie di nuovi personaggi che sarebbero diventati presenze fisse nella serie (sia villain come Mr Negative che comprimari come Norah Winters o Carlie Cooper) pur mantenendo comunque il filo con la storia del personaggio (riportando in scena appena possibile Mary Jane e addirittura tornando ad un periodo “tabù” come quello della Saga del Clone, con il ritorno di Kaine).

Insomma, al di là delle polemiche dell’epoca, legate più alle decisioni precedenti, forse vale effettivamente la pena di rivisitare l’epoca Brand New Day e questa serie (oltre al film in uscita) può essere l’occasione giusta.