In Deadpool 350 torna anche il manga Samurai e debutta Kurami

DEADPOOL 15, in uscita a giugno, sarà lo storico numero 350 nella numerazione Legacy di Deadpool. In onore dei 349 numeri di pura follia che l’hanno preceduto, DEADPOOL 350 alzerà la posta in gioco con un’esplosione di dimensioni gigantesche che vedrà il ritorno degli amati creatori di Deadpool, il debutto di un nuovo cattivo e molto altro ancora!

Per prima cosa, l’attuale team creativo Cody Ziglar e Rogê Antônio ci regalano la resa dei conti che stavate aspettando: DEADPOOL contro DEATH GRIP! Il nuovo terrificante villain ha costretto Wade a una morte prematura nell’arco inaugurale della serie di Ziglar e Antônio. Ora, proprio in tempo per il suo grande traguardo, il degenerato rigenerante potrà godere di una delle sue attività preferite: LA VENDETTA! Ziglar inoltre collaborerà con l’altro artista di DEADPOOL Andrea Di Vito per un’avventura che vede protagonisti due dei migliori amici di Wade: il suo cane simbionte, Princess, e il suo devoto dipendente, Doug!

Inoltre, i fan potranno godersi una nuovissima puntata di Deadpool Samurai dai creatori del manga di successo, lo scrittore Sanshiro Kasama e il disegnatore Hikaru Uesugi, e una storia speciale per l’anniversario dalle leggende di Deadpool, Gerry Duggan e Matteo Lolli! Dopo l’acclamata run di DEADPOOL (2015), Duggan e Lolli si riuniscono per introdurre un nuovo personaggio nella schiera dei nemici del Mercenario Chiaccherone: KURAMI!

Witness Deadpool’s long-awaited rematch with Death Grip, meet the terrifying new villain Kurami, and more: https://t.co/9nqloKjF9W 🎨: Rodney Fuentebella, @MatteoLolli pic.twitter.com/KhvQ1wjgW3 — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) March 12, 2025

Duggan ha parlato così del suo ritorno su Deadpool in questo numero 350:

“Mi ha colpito il fatto che l’editore Mark Basso abbia chiesto a me e a Matteo Lolli di tornare per una storia breve di Deadpool per il suo numero 350, e ho avuto bisogno di fermarmi a pensare a cosa avrei potuto fare se fossi tornato sul viale dei ricordi. Poi ho capito che sarebbe stato meglio non ripercorrere affatto la strada di casa, quindi ho voluto introdurre qualcuno di nuovo e divertente che potesse essere un dono per il personaggio così come è stato un dono per me.

Con questa sbirciata dietro le quinte, siamo orgogliosi di presentare Kurami Itto, un’assassina ipovedente assistita dalla tecnologia che cattura l’interesse di Deadpool in più di un modo. Benvenuta nell’Universo Marvel, Kurami – speriamo che tu sopravviva all’esperienza. Ad altri 350 numeri, Wade”.