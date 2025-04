Devil May Cry: l’anime omaggia Resident Evil

Il nuovo adattamento anime dedicato a Devil May Cry è finalmente uscito su Netflix, sbalordendo i fan per la sua qualità: momenti esplosivi, atmosfere demoniache e citazione come se piovesse, come quella dedicata a Resident Evil, uno dei videogiochi più amati di sempre di casa Capcom. Dante, cacciatore di demoni ha appena citato Racoon City e non per caso.

Nella terza puntata della serie (ATTENZIONE SPOILER), Dante si ritrova imprigionato assieme a Enzo in mano a una squadra Governativa chiamata Darkcom. Durante uno scambio di battute, Enzo nomina uno dei peggiori incarichi mai affrontati da Dante e quest’ultimo risponde: “Peggio di Racoon City? Dubito”. Una citazione semplice e diretta a chi conosce questo terrificante mondo.

Il legame tra Devil May Cry e Resident Evil

Come leggiamo su Comic Book e vediamo su Twitter, a livello canonico gli eventi accaduti in RE sono sulla stessa linea temporale di DMC, anche se non ci è dato sapere altri dettagli in merito. Ovviamente non è la prima volta che succede, visto il legame non del tutto nuovo tra i due franchise. DMC nacque tra l’altro come prototipo di RE 4, ma la sua vena troppo action spinse appunto CAPCOM a trasformarlo come una saga a parte, vera e propria.

Quindi, mentre DMC continua la sua epopea su Netflix, Resident Evil non rimane a guardare: dopo la serie live-action Lance Reddick e quella animata Infinite Darkness, il futuro del franchise è in mano a Cregger, che sta preparando un nuovo film horror per il 2026, promettendo atmosfere ancora più cupe e in linea con il cuore originale di RE.

Concludendo, questa piccola ma gustosa citazione tra i due mondi CAPCOM è un regalo per i fan ansiosi di scoprire un Universo più ampio, anche se la vediamo una missione davvero difficile da svolgere anche se a quanto pare i presupposti ci sono a quanto pare.