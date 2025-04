One Piece: il ritorno dell’anime introduce i nuovi Eyecatches

Una delle particolarità dell’anime di One Piece sono gli eyecatch, ovvero brevi animazioni che si vedono a metà di ogni episodio. One Piece ha sempre avuto gli eyecatch più belli e iconici nel settore, risalenti ai manifesti originali dei primi 206 episodi. La serie principale ha fatto il suo ritorno trionfale ad aprile dopo una lunga pausa, tornando con la seconda parte dell’arco di Egghead. Anche se l’anime è sta sempre lavorando sulle stesso arco prima della pausa, Toei Animation ha celebrato l’entusiasmante ritorno di One Piece con nuovi imperdibili eyecatch.

Queste nuove animazioni offrono un sacco di anticipazioni per il futuro dell’arco narrativo, incluso il cameo a sorpresa del prossimo antagonista dell’arco. L’isola di Egghead è diventata una delle trame preferite dai fan, regalando colpi di scena e animazioni sbalorditivi. La serie continua a spingersi oltre i confini, trasudando un tono esaltante e uno stile di animazione caotico. Gli eyecatch esemplificano la crescente ambizione di One Piece, mostrando un più forte senso di direzione e atmosfera. I fan stanno vivendo una nuova età dell’oro dell’animazione di One Piece e potrebbero aspettarsi molte altre emozioni nell’arco di Egghead.

Il primo e nuovo eyecatch è incentrato sui Cappelli di Paglia e il secondo su Vegapunk e i suoi satelliti. Il primo eyecatch mostra Rufy, nella suo Gear Fifth, e il resto del suo equipaggio in procinto di affrontare un essere misterioso nei cieli bui. Due occhi rossi brillanti si scorgono attraverso le nuvole, conferendo all’animazione un’atmosfera minacciosa. Il secondo eyecatch mostra Vegapunk alla guida di un veicolo a bolle con il resto dei suoi satelliti, tranne York, per ovvi motivi. Entrambi sono visibili cliccando qui.

Mentre il secondo eyecatch è un’animazione leggera e divertente, il primo è intenzionalmente minaccioso, prefigurando la direzione più oscura dell’arco. Gli occhi rossi rappresentano Saturn, uno dei cinque Astri che gestiscono il Governo Mondiale. L’occhio cattura anche gli spettatori con una bella anteprima della forma alternativa di Saturn, con una figura oscura che si forma attraverso i cieli.

Dopo aver aiutato a liberare Wano dal dominio di Kado, Ruy e il suo equipaggio finiscono su Egghead. Si tratta dell’isola tecnologicamente più avanzata del mondo. Dopo aver incontrato robot giganti e ologrammi, incontrano finalmente Vegapunk, l’uomo più intelligente del pianeta, che è stato ampiamente preannunciato nella serie per anni. Da quel punto, le vicende sull’isola raggiungono sviluppi preoccupanti e pericolosi, con i Cappelli di Paglia costretti a combattere contro vecchi nemici, cloni dei Sette Signori della Guerra, Kizaru e gli Astri di Saggezza. La seconda metà dell’anime dell’arco di Egghead coprirà alcuni dei momenti migliori dell’arco, tra cui il passato di Kuma, Rufy contro Kizaru e Saint Saturn che entra nel campo di battaglia.