Delicious in Dungeon: in arrivo grandi novità sulla seconda stagione

Chi ha seguito le bizzarre avventure culinarie di Laios e dei suoi compagni farebbe bene a tenersi pronto. Lo Studio TRIGGER ha infatti confermato che mostrerà i primi dettagli ufficiali sulla seconda stagione dell’anime durante l’Anime Expo 2026, la grande fiera che si tiene ogni anno a Los Angeles. La presentazione americana è fissata per il prossimo 4 luglio e, anche se i contenuti del panel sono ancora segretissimi, l’attenzione dei fan è già altissima. Gli addetti ai lavori si aspettano di vedere almeno un primo trailer o qualche anticipazione visiva sui nuovi episodi.

Subito dopo, il 5 luglio, sul canale YouTube di Kadokawa debutterà anche uno speciale programma radiofonico a tema, pensato proprio come un evento estivo per fare compagnia ai fan. Tutto questo attivismo dimostra quanto il franchise sia ormai diventato un punto fermo nel panorama dell’animazione contemporanea, capace di generare un merchandising pazzesco e persino dei libri di ricette dedicati.

Il manga di Ryoko Kui ha debuttato nel 2014 e ha conquistato tutti con un’idea tanto assurda quanto geniale. Invece di comprare le solite razioni, questo gruppo di guerrieri rimasti completamente al verde si ritrova costretto a mangiare i mostri che popolano il dungeon per non morire di fame. La cosa divertente è che ogni creatura, che si tratti di uno slime o di una pianta carnivora, viene trattata come un vero ingrediente da cucina, con tanto di valori nutrizionali, tempi di cottura e ricette curate nei minimi dettagli. Questo mix strano tra un gioco di ruolo classico e uno show di cucina ha creato una formula unica nel suo genere, che lo studio di animazione ha saputo impreziosire con disegni spettacolari e gag visive azzeccatissime.

Per chi volesse rinfrescarsi la memoria in attesa dei nuovi annunci di inizio luglio, i primi 24 episodi che compongono l’intera prima stagione della serie si possono recuperare facilmente in streaming sulla piattaforma Netflix. Manca davvero pochissimo per scoprire cosa bolle in pentola e quali saranno i prossimi passi di questa singolare e riuscitissima epopea fantasy.