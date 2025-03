Chainsaw Man: la serie anime capolavoro ora in home video

Chainsaw Man la spettacolare serie anime realizzata dallo Studio MAPPA (Jujutsu Kaisen, Attack on Titan – L’attacco dei giganti) e tratta dal manga best-seller di Tatsuki Fujimoto (Look Back) arriva finalmente in home video in una Limited Edition Anime Factory da non perdere. Soprattutto per gli appassionati che vogliono avere sempre a portata di mano (e di visione) le puntate senza dover sottostare alle logiche streaming.

Chainsaw Man: la trama e la peculiarità della serie anime

Diretto da Ryu Nakayama e ispirato all’omonimo manga, il serial ha come protagonista Denji, un adolescente che vive con il Diavolo motosega chiamato Pochita. Per via dei debiti accumulati da suo padre, sta vivendo una vita di stenti e per ripagarli vende i cadaveri dei diavoli che miete insieme a Pochita. Un giorno, Denji viene tradito e ucciso. Mentre la sua coscienza viene meno, stipula un contratto con Pochita e viene riportato in vita come “Chainsaw Man”, un uomo col cuore da diavolo.

L’edizione home video (imperdibile)

Chainsaw Man si presenta in un cofanetto da collezione con 2 Blu-ray che contengono tutti e 12 gli episodi della serie, insieme ad una Card da Collezione e ad un Booklet. Due le principali differenze rispetto al solito formato di Anime Factory e Plaion Pictures. Il cartonato esterno risulta molto più robusto per contenere il libro e l’amaray in plastica. Inoltre il libro è davvero ampio e ricchissimo, pieno di curiosità, interviste ed aneddoti. Ovviamente tutto tradotto in italiano come da tradizione.

I contenuti speciali digitali sono il tallone d’achille dell’edizione, anche se comunque più ricchi e vari rispetto al solito. Dai crediti di apertura e chiusura senza testo, al Project PV, fino all’Original Preview, e a Trailer e Teaser della serie animata. Di pregio il comparto audio/video per una resa ottimale su schermo della qualità delle animazioni e della fluidità del sangue sparso.