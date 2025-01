Weekly Shonen Jump è pronta a cancellare un’altra serie manga?

La rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha ha appena cancellato la sua prima serie importante del 2025 e sembra che la rivista stia già pianificando di concludere la prossima solo una settimana dopo. Questa volta il candidato è Undead Unluck, che si sta dirigendo verso il suo climax finale. Shueisha ha vissuto una serie di cambiamenti con la sua rivista di riferimento, in particolare negli ultimi due anni. Molti dei più grandi franchise iniziati negli anni 2010 si sono conclusi nel corso dell’anno, con My Hero Academia di Kohei Horikoshi e Jujutsu Kaisen di Gege Akutami come grandi esempi, e ciò è continuato fino all’inizio di quest’anno.

Il primo nuovo numero del 2025 ha visto Weekly Shonen Jump concludere Mission: Yozakura Family di Hitsuji Gondaira, che è stata l’ultima delle serie manga ad aver debuttato negli anni 2010 ancora in corso sulla rivista. Adesso sulla rivista sono presenti più serie lanciate negli anni 2020 al di fuori di successi come One Piece di Eiichiro Oda e Hunter x Hunter di Yoshihiro Togashi. Ma anche questo inizierà a cambiare, dato che Undead Unluck di Yoshifumi Tozuka sembra prepararsi alla sua conclusione e raggiungerà il suo “climax” con il prossimo capitolo.

Come annunciato con l’ultimo numero della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, Undead Unluck raggiungerà il suo “climax” con l’uscita del capitolo 239 della serie. A volte questo significa la fine di un combattimento preciso con un capitolo rimasto per esplorare un potenziale epilogo. Ma questa volta sembra davvero che indice di un capitolo finale ormai prossimo.

Verso la fine dell’anno scorso Undead Unluck ha dato il via alle sue battaglie finali, e stava accelerando attraverso questo finale a un ritmo tale che i fan hanno persino iniziato a pensare che sarebbe stato cancellato. Poi, quando la serie ha raggiunto un “super climax” di quella battaglia finale con un capitolo espanso, sembrava ancora che ci fosse più spazio da esplorare. Ma questa volta, sembra davvero che Undead Unluck stia per con poiché l’ultimo capitolo della serie non solo ha confermato che la battaglia era finita per sempre, ma ha anche iniziato a creare il suo lieto fine.

Con Undead Unluck che si conclude solo una settimana dopo Mission: Yozakura Family, ciò significa che Shonen Jump perderà due dei suoi franchise stabili nella rivista. Questi due non sono stati esattamente i franchise più trainanti se confrontati con alcuni degli altri successi che sono giunti al termine l’anno scorso, ma hanno svolto un lavoro importante nel tenere in piedi un sottoinsieme della rivista.

Fonte – Comicbook