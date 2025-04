L’Attacco dei Giganti: la serie torna con un nuovo progetto?

L’Attacco dei Giganti è una delle serie più amate degli ultimi dieci anni e per questo i fan da ogni parte del mondo hanno sofferto la conclusione sia del manga che della serie anime. Ma clamorosamente potrebbe non essere tutto per il franchise di Hajime Isayama. Mentre la storia di crimini di guerra e libertà di Eren Yeager potrebbe essere giunta al termine, c’è la possibilità che il franchise possa continuare a raccontare altre storie sugli Eldiani e sui Marleyani, poiché la serie ha appena svelato un aggiornamento criptico.

Proprio quando pensavamo che fosse tutto finito, L’Attacco dei Giganti potrebbe sorprendere di nuovo tutti. L’amata serie ha iniziato ad andare in onda per la prima volta nel 2013 e si è presa il suo tempo per concludersi un decennio dopo. Recentemente i fan hanno potuto tuffarsi nuovamente nelle vicende relative a Eren con il film compilation The Last Attack, che sta ottenendo ottimi risultati al botteghino. Sembra che il franchise stia cercando di anticipare qualcosa di interessante circa il futuro della serie con un messaggio misterioso.

È stato lanciato un nuovo sito web per la serie ed è stato condiviso sull’account ufficiale X del franchise. Nel post di lancio si legge “Ci saranno ulteriori aggiornamenti in futuro, quindi torna a controllare“.

Questi ulteriori aggiornamenti potrebbero significare qualsiasi cosa, dal nuovo merchandising al prossimo musical teatrale live-action o persino un nuovo spin-off o prequel. È quest’ultima possibilità che ha davvero entusiasmato i fan. Finora, gli aggiornamenti sul sito web non sono stati particolarmente esaustivi, dagli aggiornamenti al botteghino ai nuovi account sui social media. Ma il fandom spera ancora che il prequel venga annunciato presto.

Il manga di Hajime Isayama ha già due prequel. La serie Before the Fall include due light novel scritte da Ryō Suzukaze. Sono entrambe ambientate 70 anni prima della serie principale di Isayama e spiegano l’invenzione dell’iconico Equipaggiamento di manovra tridimensionale, e seguono gli eventi di un bambino nato all’interno di un gigante dopo che questo ha mangiato la madre incinta.

Anche prima dell’episodio finale de L’Attacco dei Giganti, i fan erano alla disperata ricerca di un prequel ambientato prima di Eren Yeager o persino della costruzione delle mura. The Great Titan War è una storia che i fan volevano vedere rappresentata in forma di anime da anni. The Great Titan War è stata una guerra civile all’interno dell’Impero Eldiano durante il regno di Karl Fritz. Il mutevole equilibrio di potere tra i titani in guerra ha portato all’ascesa dell’Impero Marleyano e, alla fine, Karl Fritz ha abbandonato Eldia per formare le mura sull’Isola Paradis.