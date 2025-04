Chainsaw Man: svelato il colpo di scena più grande del manga

Recentemente sono giunte aggiornamenti attesi sul primo film di Chainsaw Man, ma il manga non è affatto da meno viste le ultime novità dell’ultimo capitolo. Questo infatti ha svelato una delle più grandi rivelazioni della serie e i lettori non riescono a credere a ciò che hanno visto. La sanguinosa serie shonen non si è concentrata solo su battaglie raccapriccianti, ma anche su colpi di scena che hanno cambiato il gioco. Con uno in particolare che non è ancora stato mostrato nell’anime, il manga ha svelato un colpo di scena pazzesco.

Uno dei più grandi colpi di scena della serie shonen precendente svelati è stato il fatto che il Control Devil non era altri che Makima. Dopo la lotta contro Makima, Denji si è preso cura della reincarnazione del Diavolo del Controllo e ha lavorato nella seconda parte del manga per preparare l’arrivo del Diavolo della Morte. Con Denji e Asa, il Diavolo della Guerra, sembra che il Diavolo della Morte sia sempre stato tra loro e che sia un personaggio molto vicino a Denji.

Il personaggio di supporto noto come Fami, alias Famine, non è mai stato Famine. Negli ultimi capitoli, una giovane ragazza che si credeva fosse la Morte si rivela essere la vera Famine e la ragazza che pensavamo fosse Fami è la Morte. Tenendo presente questo, arrivano nuove domande quando la Morte evoca il Diavolo Caduta per interrompere sia Famine che il Doppelganger di Chainsaw Man, rivelando un segreto contorto sulle sue vere motivazioni.

Famine supplica sua “sorella” di togliersi la vita per servire l’umanità, ma a quanto pare, questo pensiero ha già attraversato la mente della Morte. Rivelando una scena grottesca in cui la Morte si lascia in apparenza andare, la Paura Primordiale rivela di essersi già sbarazzata di tutti i suoi organi interni e desidera davvero liberarsi di questa spirale mortale. Sembra che la Morte abbia cercato di potenziare sia Denji che Asa in termini di potenza per renderli abbastanza capaci di fare ciò che molti ritenevano impossibile, ovvero uccidere la morte stessa.

Potremmo dover aspettare un po’ per vedere questi eventi sul piccolo schermo, ma Chainsaw Man tornerà comunque con la serie anime quest’anno. L’arco narrativo di Reze arriverà questo autunno e i fan potranno rivedere Studio MAPPA cimentarsi ancora una volta in alcune delle battaglie più incredibili della serie shonen fino a oggi, sempre che segua fedelmente il manga come ha fatto in passato.