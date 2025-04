Shangri-La Frontier: cosa aspettarsi dalla terza stagione anime?

La seconda stagione dell’anime di Shangri-La Frontier si è conclusa lo scorso weekend ed è stata seguita subito dall’annuncio di una nuova stagione. Da quando l’adattamento anime della serie di light novel originale di Katarina ha debuttato nel 2023, Shangri-La Frontier ha superato le prime due stagioni animata mentre con i fan che hanno potuto vedere Rakuro Hizutome tuffarsi nel mondo virtuale del videogioco Shangri-La Frontier. Ma quel divertimento è tutt’altro che finito perché è in arrivo una nuova stagione.

Shangri-La Frontier ha concluso la seconda stagione con 25 episodi insieme al resto del programma anime di chiusura dell’inverno 2025 e ha lasciato i fan con un grande cliffhanger del nuovissimo arco narrativo. Per fortuna questo cliffhanger non sarà così male, dato che l’anime ha già annunciato che la terza stagione. Sebbene sfortunatamente non ci sia una data o una finestra di lancio, la terza stagione di Shangri-La Frontier ha rilasciato il suo primo poster visibile di seguito.

Al momento sappiamo che la terza stagione di Shangri-La Frontier è in lavorazione, ma la finestra di rilascio e la data o i piani di rilascio internazionale devono ancora essere confermati. L’anime probabilmente manterrà lo stesso cast del doppiaggio e lo stesso staff delle prime due stagioni, ma non è ancora confermato. Ciò che è certo è che la nuova stagione riprenderà esattamente da dove si era interrotta la seconda.

La seconda metà della stagione si è concentrata sulla preparazione del prossimo grande combattimento di Sunraku. Mentre si avvicina ad affrontare il prossimo dei mostri unici, Ctarnidd of the Abyss, c’è stata una leggera deviazione poiché lui e Pencilgon sono stati sorprendentemente reclutati per uno speciale incontro di esibizione alla Global Game Competition. Gli ultimi episodi della stagione hanno mostrato questo ma si sono conclusi proprio quando in occasione dell’incontro più importante.

Shangri-La Frontier potrebbe non aver confermato una finestra di rilascio della terza stagione, ma ciò significa anche che c’è molto tempo per recuperare tutto ciò che è successo finora ed è anche un ottimo momento per farlo.