Shangri-La Frontier: annunciata ufficialmente la terza stagione

Dopo la conclusione della seconda stagione di Shangri-La Frontier, il sito ufficiale e gli account della serie hanno annunciato ufficialmente che una terza stagione è in produzione. Non è stata confermata una data di uscita, ma è stata svelata una visual speciale per commemorare la prossima stagione.

Nuovo cast e nuovi personaggi nella seconda stagione

La seconda stagione, che è stata trasmessa su Crunchyroll per due cour consecutivi, ha introdotto nuovi personaggi attraverso alcuni archi, tra cui il Nephilim Hollow Arc (Rie Takahashi come Rust e Kaito Ishikawa come Mordo), Abyss City Arc (Aki Kanada come Stude e Toru Sakurai come Araba) e GGC Arc (Yumi Uchiyama come Megumi Natsume e Minami Takahashi come Silvia Goldberg).

L’anime è stato diretto da Toshiyuki Kubooka allo Studio C2C, con composizione della serie di Kazuyuki Fudeyasu (That Time I Got Reincarnated as a Slime), character design di Ayumi Kurashima (Devilman Crybaby) e musica di Ryuichi Takada, Keiichi Hirokawa e Kuniyuki Takahashi.

Opera originale di Katarina e Ryosuke Fuji

Il manga originale Shangri-La Frontier di Ryosuke Fuji (arte) e Katarina (storia) che adatta il romanzo web di quest’ultimo, è stato serializzato sul sito web Shōsetsuka ni narō da maggio 2017. L’adattamento manga è pubblicato su Weekly Shonen Magazine di Kodansha. In Italia, la serie è edita da Panini Comics – Planet Manga.

La storia segue le vicende dello studente del secondo anno delle superiori Rakurou Hizutome. Il ragazzo è interessato ad una sola cosa: trovare nuovi “giochi di merda” e completarli. Le sue abilità come videogiocatore non sono seconde a nessuno, e dalla sua prospettiva, nessun gioco è mai troppo brutto per essere giocato. Per questo, quando sente parlare del nuovo gioco in realtà virtuale Shangri-La Frontier, lo studente fa quello che sa fare meglio: salta il prologo e passa subito all’azione. Ma anche se si tratta di un giocatore esperto, riuscirà Rakurou a scoprire tutti i segreti che si nascondono in Shangri-La Frontier?