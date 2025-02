Shangri-La Frontier: l’anime svela il prossimo arco della serie

La seconda stagione della serie anime di Shangri-La Frontier si sta avvicinando alla fine. E i fan possono subito scoprire cosa succederà nel prossimo arco narrativo tramite una nuova visual ufficiale. La seconda stagione di Shangri-La Frontier ha intrattenuto i fan con alcuni archi intensi mentre Sunraku ha fatto grandi progressi contro i Sette Colossi. Adesso è sul punto di sfidare il prossimo di loro. Ma mentre l’anime si sta preparando per il suo prossimo grande conflitto all’interno del gioco, Sunraku ha alcuni problemi del mondo da affrontare, in quanto è stato reclutato per un nuovo torneo.

Shangri-La Frontier in precedenza ha visto Oikatzo mettersi nei guai quando i suoi compagni di squadra per l’imminente Global Game Competition si sono improvvisamente ritirati. In questa posizione scomoda ha dovuto reclutare rapidamente due persone di cui poteva fidarsi per partecipare all’evento di giochi. E si scopre che Sunraku e Pencilgon erano effettivamente quelli a cui Oikatzo stava pensando. Ora la seconda stagione di Shangri-La Frontier si prepara ad anticipare quello che accadrà nella prossima Global Game Competition con il primo poster visibile di seguito.

La seconda stagione di Shangri-La Frontier sospende l’imminente combattimento con Ctarnidd of the Abyss per dare spazio a un nuovissimo arco narrativo, la Global Game Competition. Questo arco riunisce giocatori di tutto il mondo per un importante torneo. Sunraku, Pencilgon e Oikatzo si incontreranno nella vita reale per la prima volta per partecipare a questo nuovo torneo. I tre sono giocatori piuttosto abili, ma ci saranno giocatori di altri paesi altrettanto abili e altri più bravi.

Si uniscono alla seconda stagione di Shangri-La Frontier per il nuovo arco narrativo due nuovi personaggi presenti nel nuovo poster condiviso. Si tratta di Yumi Uchiyama nei panni di Megumi Natsume e Minami Takahashi nei panni di Sylvia Goldberg, due giocatrici che lasceranno immediatamente il segno non appena il nuovo arco inizierà a partire dall’episodio 21. Mancano ancora pochi episodi prima della fine della seconda stagione, quindi questo potrebbe essere l’arco finale.

Al momento non ci sono informazioni circa una possibile terza stagione. L’anime ha avuto un grande successo e ha rapidamente annunciato che una seconda stagione era in lavorazione dopo la fine della prima. Tuttavia una potenziale terza stagione consisterebbe nell’adattare le light novel di Katarina stesse. Queste sono attualmente solo un po’ più lontane da dove si trova l’anime al momento, e non ci sarebbe molto materiale da coprire dopo la fine della seconda stagione.

Fonte – Comicbook