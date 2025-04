Ichi the Witch: i personaggi femminili della serie dovrebbero essere i nuovi standard di Jump?

Ichi the Witch, scritto da Osamu Nishi e illustrato da Shiro Usazaki, è uno dei manga più gettonati di Weekly Shonen Jump. La serie ha debuttato a settembre 2024 ed è rapidamente diventata tra le più seguite per la sua trama intrigante, la costruzione del mondo, i personaggi adorabili e la grafica sbalorditiva. La storia è ambientata in un mondo in cui la magia esiste sotto forma di Majik. Per usare i loro poteri, bisogna superare prove difficili e le uniche che possono superarle sono le donne. Non c’è una spiegazione del perché solo le donne possano acquisire i Majik, ma questa regola esiste fin dall’inizio. Quindi, nessuna si sarebbe mai aspettato che un cacciatore solitario che viveva in montagna sarebbe riuscito ad acquisire un potente Majik un giorno.

Le possibilità erano scarse, ma poiché la prova del Majik non poteva essere superata da una donna, Ichi è arrivato per salvare la situazione. La storia continua quindi il suo viaggio mentre cerca di saperne di più sul mondo della magia e fa i conti con la sua nuova identità. Il mondo di Ichi the Witch è fortemente influenzato dalle donne, con Desscaras considerata la più forte.

Non è comune nelle serie shonen avere personaggi femminili considerati i personaggi più forti. Anche negli shonen moderni, il tropo non è cambiato, come abbiamo visto in tante serie più recenti di successo come Jujutsu Kaisen, Demon Slayer e Fire Force. Mentre ci sono eccezioni come Frieren: Beyond Journey’s End, ci sono molti meno personaggi femminili “più forti” negli shonen. Desscaras è diventata immediatamente una delle preferite dai fan dopo il debutto della serie.

Conosciuta come la strega abissale, Desscaras è sicura di sé, assertiva e spesso si occupa di missioni pericolose, come affrontare il World Hater Majik. Il suo potere ha superato di gran lunga quello di qualsiasi strega, tanto da riuscire facilmente a battere il Majik più potente da sola. Il manga ha accennato a una tragica storia passata, ma dobbiamo ancora scoprire di più su di lei. Nonostante il suo atteggiamento spensierato, sembra essere una persona che preferirebbe lottare da sola piuttosto che lasciare che qualcuno si faccia male.

In questo manga la storia è costruita in modo tale che le donne saranno sempre più importanti. Tutto ruota principalmente attorno a donne che hanno un ruolo centrale nel mondo e sono ammirate dal pubblico. A parte Ichi e Gokuraku, la maggior parte dei personaggi principali che vediamo sono donne. Poiché la storia è ancora nella sua fase iniziale, non ha ancora un roster eterogeneo. Oltre a Desscaras, abbiamo Kumugi, Jikishirone, Monegold e Chikutoge, che interpretano tutti ruoli importanti nella serie. La Mantinel Witches Association ha diverse streghe con abilità uniche, che saranno presentate più avanti.

Uno dei modi principali in cui Ichi the Witch si distingue dagli altri manga shonen è evitando i tropi problematici o comuni spesso visti tra i personaggi femminili nei manga shonen. Invece di affidarsi a cliché obsoleti, la serie conferisce ai suoi personaggi femminili profondità, indipendenza e, soprattutto, una vera importanza narrativa. Non sono comprimari messi in ombra dal protagonista. Al contrario, il protagonista lavora con loro per affrontare le minacce che affliggono la loro terra.