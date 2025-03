Jujutsu Kaisen domina ancora le vendite di Shonen Jump

L’anno scorso Shueisha ha visto la conclusione della serializzazione di My Hero Academia e Jujutsu Kaisen, due dei titoli più importanti della rivista Weekly Shonen Jump. Nonostante il manga scritto e disegnato da Gege Akutami si sia concluso, Jujutsu Kaisen dimostra di essere ancora una delle serie più vendute di Shonen Jump e l’amore che circonda il franchise è ancora solido.

Attraverso l’insider WSJ_manga su X, si scopre che Jujutsu Kaisen è ancora nella top ten della classifica settimanale di vendita di fumetti di Oricon. Il manga di successo di Gege Akutami si è classificato settimo nell’ultima settimana di febbraio con 44.388 copie vendute, la maggior parte delle quali del volume 30, uscito il 25 dicembre 2024. Ricordiamo anche che il 2024 è stato l’anno in cui Jujutsu Kaisen ha dominato le vendite superando One Piece con un margine di 2 milioni di volumi. Secondo Oricon, il manga in questione si è classificato ottavo per l’intero mese di febbraio ed entrambe queste classifiche sono un’impresa piuttosto impressionante considerando che la serie ha pubblicato il suo capitolo finale a settembre 2024.

Jujutsu Kaisen, per quasi tutti i sei anni della sua serializzazione, è stato considerato uno dei pilastri principali di Shonen Jump, con la sua popolarità che è decollata su scala globale con l’uscita dell’anime nel 2020. Dopo 271 capitoli, Jujutsu Kaisen si è tristemente concluso il 29 settembre 2024 e, sebbene ci fossero inevitabilmente alcuni fan insoddisfatti del finale della serie, la maggior parte erano semplicemente tristi per la fine della serie manga.

La serie manga di Gege Akutami è persino diventata una delle poche serie manga a raggiungere 100 milioni di copie in circolazione a settembre, e sembra che la popolarità della serie non sia diminuita per niente da allora. Dall’uscita degli ultimi due volumi a dicembre dell’anno scorso, Jujutsu Kaisen è rimasto costantemente nella top ten delle classifiche settimanali di Oricon e, sebbene sia sceso di cinque posizioni nell’ultimo mese, i numeri di vendita settimanali della serie non sono da poco, con un range compreso tra 30 e 50 mila copie.

La popolarità duratura di Jujutsu Kaisen dimostra il profondo impatto che ha avuto negli ultimi anni e sarà difficile trovare un nuovo titolo che possa davvero sostituirlo.

Fonte – Comicbook