One Piece: il manga svela un aspetto adorabile di un Cavaliere Divino

L’arco narrativo in corso di One Piece ha introdotto quattro nuovi membri dei Cavalieri Divini. Quest’organizzazione d’élite è guidata da Garling Figarland e suo figlio, Shamrock, ed è composto da almeno nove membri estremamente potenti. Idealmente, i membri dovrebbero essere dei Nobili Mondiali abbastanza forti da ricoprire quel ruolo. Tuttavia, a giudicare da come Shamrock e Gunko hanno cercato di reclutare Loki, la regola è flessibile, poiché possono fare eccezioni in rari casi se il candidato è più che abbastanza potente. Finora, Gunko è l’unico Cavaliere il cui cognome è sconosciuto, portando i fan ad avere diverse teorie sulla sua identità.

Mentre la storia si tiene alla larga dalla rivelazione della sua identità, almeno è possibile vedere i suoi terrificanti poteri. Con il potere del suo frutto Freccia-Freccia, ha torturato Loki e ucciso il suo amico, un lupo degli inferi che stava proteggendo il Principe. Il suo frutto del diavolo le consente di creare e controllare strisce con estremità a forma di punte di freccia. Le strisce di frecce possono essere staccate, fatte levitare e controllate da una certa distanza. Il capitolo 1444 di One Piece però ha introdotto più informazioni su di lei, rivelando qualcosa di incredibilmente adorabile.

Gunko si presenta come una donna arrogante che guarda dall’alto in basso persone come Loki. All’inizio sembrava intimidatoria, ma ora il manga svela anche un suo lato tenero. Ama i dolci ed è persino una fan della musica di Brook. Il salto temporale di due anni è stato un momento straziante per i Pirati di Cappello di Paglia, con ognuno di loro che ha perfezionato le proprie abilità per supportare Rufy nel suo viaggio una volta tornati insieme. Nel caso di Brook, è diventato una star popolare, “Soul King”, amato per la sua musica incantevole e il suo aspetto unico.

I fan di tutto il mondo di One Piece sanno che è un pirata, ma è per questo che lo amano ancora di più. “New World” di Brook è una canzone commovente sui nuovi inizi. L’ha cantata nel capitolo 600 durante un concerto nell’arcipelago Sabaody.

Nel capitolo 1144, Gunko sta ascoltando la musica nell’attesa che i bambini intrappolati con le abilità di Killingham e Sommers si presentino nell’area designata. Sommers chiede qual è la sua canzone preferita e lei risponde che è New World.