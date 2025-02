One Piece: i piani di Shamrock sono più pericolosi del previsto

Shamrock Figarland è stato finalmente introdotto nell’arco narrativo di Elbaf di One Piece come figlio di Garling e fratello gemello di Shanks, ma la storia non finisce qui. Shamrock è un comandante dei Cavalieri Sacri ed è uno dei principali antagonisti dell’arco narrativo di Elbaf. La teoria sul fratello gemello malvagio di Shanks circola dal capitolo 907. Tuttavia, poiché il manga non ha mai confermato che la persona incappucciata fosse Shanks, c’è stata confusione su questa scena fino a poco tempo fa. Inoltre, considerando la parentela di Shanks, era ragionevole supporre che fosse un nobile di alto rango che fingeva di essere un pirata.

Shanks è uno dei personaggi più forti della serie e i fan si aspettano lo stesso da Shamrock. Sfortunatamente, Shamrock assomiglia solo a suo fratello, ma per il resto è come un tipico Drago Celeste. Come comandante dei Cavalieri Sacri, Shamrock lavora per il bene del Governo Mondiale. Il suo obiettivo più grande in questo momento è impossessarsi di Elbaf, ed è persino disposto a dichiarare guerra al regno più forte del mondo.

Il governo mondiale ha sempre voluto creare un esercito di soldati giganti. Poiché Elbaf non è associato al Governo, hanno cercato di aumentare artificialmente le dimensioni degli eserciti. Caesar Clown, il principale antagonista dell’arco di Punk Hazard, ha fatto esperimenti su diversi bambini su ordine di Big Mom. Elbaf è la terra dei guerrieri e il regno più forte del mondo. E il governo mondiale non sopporta i paesi che non si sottomettono a loro.

Nel capitolo 1138 di One Piece, Shamrock cambia tattica dopo che Loki rifiuta la sua offerta di unirsi ai Cavalieri Sacri. Inizialmente, progetta di catturare i bambini, ma l’ultimo capitolo, il 1140, rivela che il suo piano è molto più brutale di questo. Alla fine del capitolo, quattro Cavalieri Sacri si riuniscono sotto gli ordini di Shamrock, richiamati dai Pentagrammi dell’Abisso di Gunko. Oltre a Shamrock e Gunko, il capitolo introduce anche Saint Killingam e Saint Sommers. Quindi, Shamrock decide di trasformare tutto questo in un gioco.

Shamrock rivela questo con un sorriso subdolo come se sapesse che ciò che sta pianificando nell’arco narrativo di Elbaf di One Piece è sbagliato. Non ci sono dubbi sul fatto che il “gioco” di cui sta parlando sia pericoloso e minerà la pace che regna sulla splendida terra dei Giganti. E i Giganti amano la pace, detestando l’idea di trasformare la loro patria in una zona di guerra. Ma è esattamente ciò che sta pianificando il Comandante dei Cavalieri Sacri.

Fonte – Comicbook