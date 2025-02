One Piece 1139: chi ha davvero ucciso il Re di Elbaf?

L’arco narrativo di Elbaf di One Piece ha introdotto un mistero dopo l’altro dopo l’arrivo della ciurma di Rufy in questa terra leggendaria. Dopo il suo arrivo a Elbaf, Rufy incontra Loki nel capitolo 1130, il principe maledetto che sta scontando la sua condanna per aver ucciso re Harald. Tuttavia, dopo che i due hanno stretto un accordo, Shamrock Figarland e Gunko arrivano a Elbaf per reclutare Loki come uno dei Cavalieri Sacri. Ovviamente, Loki si rifiuta di unirsi a loro.

Secondo i Giganti, Loki è fuggito dal regno dopo aver ucciso suo padre, e Shanks lo ha catturato sei anni fa. Loki, fin da bambino, ha causato tanti problemi ma il manga ha lasciato intendere più volte che Loki non è l’essere malvagio che sembra. Ma se così fosse, chi potrebbe essere il responsabile della morte di Harald?

Nel capitolo 1139 di One Piece, Rufy e gli altri entrano nella sala del trono e trovano il cerchio di evocazione usato da Shamrock e Gunko. La domanda, tuttavia, è come facevano a sapere di essere arrivati ​​esattamente lì? Le proprietà dell’evocazione sono sconosciute, ma probabilmente sono un’abilità del frutto del diavolo.

Dal momento che Vegapunk lavorava per il Governo Mondiale, devono conoscere la disposizione di Egghead. Si potrebbe sostenere che potrebbe essere una coincidenza, ma nel capitolo 1109, gli Astri arrivano esattamente nello stesso posto in cui si trovava Saturn per dargli una mano. È possibile che l’area fosse già contrassegnata nel caso in cui si presentasse un’emergenza. In tal caso, ha senso che Shamrock e Gunko arrivano nella Sala del Trono invece di presentarsi direttamente di fronte a Loki.

Come estranei, non dovrebbero avere familiarità con la Sala del Trono di un paese isolato a meno che non ci siano già stati. La stanza era una prova incomprensibile della lotta che si è svolta lì qualche anno fa. Il muro ha un enorme segno di artiglio di origine sconosciuta e diverse parti sono brutalmente distrutte.

Nonostante ciò che il manga sta cercando di rappresentare, Loki non sembra essere un assassino senza cervello. Ha il potere di un frutto del diavolo, ma molte cose non tornano. Il primo indizio più importante è quando nel capitolo 1137 Jarul distoglie lo sguardo mentre dice di essere stato colpito da Loki. È lo stesso tipo di espressione che Rufy e altri personaggi fanno quando mentono su qualcosa. Inoltre, Loki è amato e si fida delle bestie degli inferi, e gli animali sono naturalmente attratti dalle persone gentili.

Quando arrivarono i Cavalieri Sacri, uno dei lupi muore persino per proteggere Loki. Non sorprende che Loki fosse arrabbiato e triste per la morte del suo amico. Re Harald era amato dal suo popolo e voleva espandere il commercio al di fuori di Elbaf. Tuttavia, la sua morte potrebbe essere stata causata del Governo Mondiale che ha tramato questo per prendere il controllo di Elbaf.

Fonte – Comicbook