One Piece: Loki è stato incastrato per la morte di suo padre?

One Piece ha introdotto il principe Loki nell’arco narrativo di Elbaf e lo aveva già menzionato nell’arco di Whole Cake Island come qualcuno che voleva sposare Lola Charlotte. Il capitolo 1130 lo presenta ufficialmente, incatenato negli Inferi di Elbaf. Loki sta scontando la sua condanna per aver ucciso suo padre, Re Harald. I giganti credono che Loki abbia ucciso il loro re per mettere le mani sul leggendario frutto del diavolo.

Loki è noto come il principe maledetto di Elbaf che era solito causare guai nei villaggi. Tuttavia, nonostante la loro antipatia nei suoi confronti, i giganti tolleravano il principe. Alla fine decisero di catturarlo dopo che aveva ucciso il loro amato re. Poiché Loki stava vagando per i mari, Shanks aiutò i giganti a catturare il principe fuggitivo. Tuttavia Loki potrebbe nascondere un segreto. Il manga ha mostrato diversi indizi che, nonostante Loki voglia distruggere il mondo, non sembra essere malvagio.

L’indizio più importante arriva con il capitolo 1137 di One Piece, quando Jarul distoglieva lo sguardo mentre diceva di essere stato colpito da Loki. Non c’erano molte persone al momento della morte di Harald, ma Jarul conosce la verità. È possibile che stia nascondendo la verità per il bene di Elbaf e Loki lo sa. Inoltre Loki e Rufy hanno legato durante il loro primo incontro.

Rufy infatti ha scelto di fidarsi di Loki, stringendo persino un patto con il Principe Maledetto. Inoltre, abbiamo visto la disperazione di Loki nel tentativo di liberarsi dalle sue catene. Eppure, anche quando gli viene data l’opportunità da Shamrock e Gunko, si rifiuta di unirsi ai Cavalieri Sacri. Non cambia idea nemmeno quando viene torturato da Gunko. Se fosse un vero traditore da uccidere il proprio padre, non esiterebbe a scegliere la via più facile.

Loki sostiene i valori di un guerriero coraggioso e onorevole. Proprio come gli altri Giganti, Loki crede in Nika e vuole essere come il guerriero mitico. Inoltre, le bestie negli Inferi non esistono semplicemente per causare distruzione. Proprio come hanno fatto amicizia con Rufy, sono leali a Loki.

Nel capitolo 1137 di One Piece, Shamrock rivela la sua intenzione di far cadere Elba e Shamrock potrebbe aver pianificato questo da molto tempo. Il Governo Mondiale ha sempre voluto il potere dei Giganti.

Re Harald stava espandendo il commercio al di fuori di Elbaf, il che avrebbe potuto allertare il Governo Mondiale. Era amato dal suo popolo e cercava la pace anziché la guerra. È probabile che fosse percepito come una minaccia. E sarebbe stata una sfida per il Governo Mondiale se Elbaf avesse smesso di isolarsi e si fosse alleato con altre nazioni. Se il Governo Mondiale, o in particolare Shamrock, ha incastrato Loki oltre ad aver ucciso suo padre, ha senso che continui a parlare di distruggere il mondo.

Fonte – Comicbook