One Piece: Loki è già il miglior personaggio di Elbaf?

L’arco narrativo di Elbaf di One Piece ha introdotto Loki, il principe maledetto. Menzionato per la prima volta nel capitolo 858 di One Piece come qualcuno che desidera sposare Lola, la figlia di Big Mom, l’Imperatrice voleva appianare le cose con i giganti e un’alleanza matrimoniale sarebbe stata perfetta. Tuttavia, Lola scappa di casa e Loki non mostra alcun interesse a sposare la sorella gemella Chiffon. Successivamente è stato menzionato nel capitolo 866 dove i giganti celebrano la sua nascita.

Il manga mostrava la sua sagoma solo prima del capitolo 1130. Dopo l’inizio dell’arco narrativo di Elbaf, Rufy incontra un gigante incatenato negli inferi. Loki sta scontando la sua pena per aver ucciso suo padre, l’amato re Harald di Elbaf. Da quando è nato Loki, i giganti hanno dovuto sopportare le sue malefatte. Tuttavia, alla fine decidono di catturarlo dopo aver ucciso Herald. I giganti credono che Loki abbia fatto ciò per ottenere un leggendario frutto del diavolo che è stato tramandato nella famiglia reale per generazioni. Nonostante ci siano ancora tanti misteri intorno a questo personaggio, Loki si sta già rivelando il miglior personaggio introdotto nel nuovo arco narrativo.

L’incontro tra Rufy e Loki è davvero intrigante considerando che quest’ultimo non si risente di stare vicino al gigante. Si riposa persino sopra di lui mentre Loki pronuncia male il nome di Rufy, cosa che quest’ultimo fa sempre con gli altri personaggi. Inoltre, stipulano un accordo in cui Rufy lo libererà in cambio di informazioni sul luogo in cui si trova Shanks.

Nel capitolo 1136 di One Piece, Loki rifiuta l’offerta dei Cavalieri Sacri di unirsi a loro. Nonostante non lo sia, gli è stata concessa la posizione di Nobile Mondiale, il che dimostra quanto sia incredibilmente potente. Loki è in grado di addestrare i mostri negli inferi e loro gli sono sorprendentemente leali. Durante la sua giovinezza, ha usato quei mostri per scatenare il caos nei villaggi. Tuttavia, ora trascorrono del tempo con lui negli inferi. Loki ordina a un lupo di divorare Gunko e il sosia di Shanks che abbatte senza sforzo. Loki ne piange la morte e dice che nonostante sia triste e arrabbiato, un guerriero non si lamenta della morte.

A questo punto, il manga ha dato tutti i segnali di cui avevamo bisogno per confermare che Loki non è malvagio. Piange anche la morte di un mostro degli inferi.

Dato che Loki è incatenato, non può reagire contro nessuno. A giudicare dal comportamento di Gunko e del sosia di Shanks, non accetteranno un no come risposta. Inoltre, il loro obiettivo sembra essere molto più grande del semplice reclutamento di Loki come Cavaliere Sacro. È sicuramente possibile che attaccheranno il resto dei Giganti. Se scoppiasse il caos, Rufy e il suo equipaggio non avrebbero altra scelta che reagire. Dal momento che Loki è il gigante più potente, il cui potere supera di gran lunga quello di qualsiasi guerriero, sarà una risorsa.

