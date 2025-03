Uno Rosso: il film action fantasy di Natale con The Rock in home video

Un nuovo tipo di fiaba natalizia alternativa è disponibile in home video. Si tratta di Uno Rosso, la commedia action diretta da Jake Kasdan, in Blu-Ray e 4k Ultra HD. Incentrato su una storia di amicizia e di riconciliazione familiare, il film vede protagonisti gli attori Dwayne “The Rock” Johnson e Chris Evans.

Action comedy che offre una nuova chiave di lettura del Natale, per rivivere le festività. Con la regia di Jake Kasdan, che in precedenza ha collaborato con Johnson nei film di successo Jumanji, questo evento planetario e multigenerazionale presenta grandi star del calibro di Chris Evans, che si uniscono in un’avventura ad alto rischio, ricca di adrenalina e carattere.

Dopo che Babbo Natale – nome in codice: Uno Rosso – viene rapito, il capo della sicurezza del Polo Nord (Dwayne Johnson) deve fare squadra con il più famigerato cacciatore di taglie del mondo (Chris Evans) in una missione globale travolgente e ricca di azione, per salvare il Natale.

Non manca nessuno, nemmeno Krampus, una Strega e tanti riferimenti e riscritture moderne di una storia senza tempo.

Uno Rosso: dettagli tecnici e produttivi

SPECIFICHE TECNICHE

Blu-Ray, 4K Ultra HD + Blu-Ray

Data di uscita: 27 marzo 2025

Lingue BD: Dolby Digital: Italiano 5.1, Francese 5.1, Spagnolo 5.1. Dolby Atmos-TrueHD: Inglese.

Sottotitoli BD: Spagnolo, Francese, Italiano SDH, Inglese SDH.

Durata BD: 122 minuti

BD: Dolby ATMOS

Lingue 4K UHD: Dolby Digital: Italiano 5.1, Spagnolo 5.1, Francese 5.1. Dolby Atmos-TrueHD: Inglese.

Sottotitoli 4K UHD: Spagnolo, Francese, Italiano SDH, Inglese SDH

Durata 4K UHD: 122 minuti

4k uhd: Dolby VISION atmos

SPECIFICHE PRODUTTIVE

La confezione sia per l’edizione blu-ray che per la 4K Ultra HD è un semplice amaray in plastica. Senza particolari guizzi o serigrafie originali. Il comparto tecnico dell’home video conferma la qualità media di quello della pellicola. La vera pecca però è la totale assenza di extra per scoprire il dietro le quinte del film.

Fanno parte del cast anche Lucy Liu (il franchise di “Charlie’s Angels”), Kiernan Shipka (“Twisters”), Bonnie Hunt (“Una scatenata dozzina”), Kristofer Hivju (“Il Trono di Spade”), Nick Kroll (“Big Mouth”), Wesley Kimmel (“The Mandalorian”) e il premio Oscar® J.K. Simmons (“Whiplash”).

Kasdan dirige il film da una sceneggiatura di Chris Morgan (il franchise di “Fast & Furious”), e una storia di Hiram Garcia (le franchise di “Jumanji” e “Fast & Furious”). I produttori sono Garcia, Johnson, Dany Garcia, Morgan, Kasdan e Melvin Mar, mentre i produttori esecutivi sono Barry Waldman e Ainsley Davies.

La squadra creativa del regista dietro la macchina da presa include il direttore della fotografia Dan Mindel (“Twisters”, i film di “Star Wars”), lo scenografo Bill Brzeski (i film di “Aquaman”, “Jumanji” e “Fast & Furious”), i montatori Mark Helfrich, Steve Edwards e Tara Timpone (i film di “Jumanji”), il supervisore degli effetti visivi candidato all’Oscar® Jerome Chen (“Jumanji: Benvenuti nella giungla”, “Stuart Little”) e il costumista Michael Crow (“Star Trek: Picard”, “Hawkeye”). Casting a cura di Jeanne McCarthy e Nicole Abellera Hallman. Musiche di Henry Jackman (“Jumanji: The Next Level”).

Amazon MGM Studios presenta una produzione Seven Bucks Productions, Chris Morgan Productions, Detective Agency, un film di Jake Kasdan, “Uno Rosso”. Il film è distribuito da Warner Bros. Pictures.