Dragon Ball Super: Toyotaro omaggia Toriyama con un’illustrazione toccante

Il mangaka di Dragon Ball Super, Toyotaro, ha commosso pienamente i fan con un toccante tributo al compianto Akira Toriyama. Con una semplice ma toccante didascalia “Il mondo di Toriyama per sempre!!”, l’illustrazione rilasciata in occasione del volume 24 di Dragon Ball Super è un colpo da maestro che riassume il sensei Toriyama. Niente vivaci bagliori da Super Saiyan o aure esplosive, ma solo linee grezze ma definite che presentano un collage dei personaggi più iconici di Toriyama, partendo dai suoi primi lavori fino al famoso Goku.

Toriyama, scomparso all’età di 68 anni il 1° marzo 2024, non è stato solo il mangaka di Dragon Ball, ma anche l’architetto di un’ossessione globale. Il franchise ha debuttato su Weekly Shonen Jump nel 1984 e si è concluso nel 1995. Dall’anime di Dragon Ball del 1986 al capolavoro assoluto che è stato Dragon Ball Z negli anni ’90, Toriyama non ha solo cambiato il manga shonen, ha riprogrammato l’infanzia in tutto il mondo. Di seguito è possibile dare un’occhiata all’illustrazione di Toyotaro.

Toriyama non era solo un colosso dei manga, era una forza creativa che ha piegato i generi. Le sue impronte digitali sono ovunque anche nel mondo degli anime e dei videogiochi moderni. Pilastri shonen come Naruto, One Piece e Bleach nascono tutti dalla stessa fonte creativa. Videogiochi come Chrono Trigger e l’intera serie Dragon Quest devono i loro design iconici allo stile inconfondibile di Toriyama.

Ora, con la scomparsa di Toriyama, il fandom sta risuonando di tributi. L’illustrazione di Toyotaro è solo una delle tante, ma si distingue perché sembra personale. È il tipo di omaggio che non ha bisogno di esplosioni particolari. Ed è per questo che l’omaggio di Toyotaro colpisce così profondamente.

L’assenza di colore costringe a fissare ogni cosa: le espressioni, le sagome, la nostalgia. In primo piano e al centro c’è Goku e intorno a lui una serie infinita di personaggi che ricorda a tutti i fan che questa non era solo una storia, era un universo cresciuto con tutti i fan ora diventati adulti.