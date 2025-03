Dragon Ball: Toriyama ha modificato il Super Saiyan 4 per Daima

Dragon Ball Daima aveva sconvolto i fan nel rivelare una nuovissima versione del Super Saiyan 4. Ora si scopre che Akira Toriyama voleva essere sicuro che questa nuova versione sarebbe stata definitiva per l’anime. Daima ha dato il via a una nuova avventura nella cronologia ufficiale di Dragon Ball con Goku e Kaiohshin il Supremo che hanno esplorato il Reame dei Demoni. Questo progetto presentava una nuova storia dello stesso Akira Toriyama e ha aggiunto alcuni importanti cambiamenti al canone con nuove rivelazioni sul Reame dei Demoni stesso.

Insieme a molte altre piccole rivelazioni sul Reame dei Demoni e i suoi legami con il multiverso visti in Dragon Ball Super, Daima aveva aggiunto un significativo retcon secondo cui Goku si stava anche allenando segretamente per raggiungere la forma del Super Saiyan 4, svelandone una nuova versione nella battaglia finale contro Gomah. Ma come spiegato dall’animatore di Dragon Ball Daima, Katsuyoshi Nakatsuru in una recente intervista con DBTimes, si scopre che anche Akira Toriyama stesso aveva progettato questa nuova versione per poi cambiarla per il nuovo anime.

Nakatsuru ha spiegato che ad aver realizzato il design di questa trasformazione è Toriyama in persona. Lo ha disegnato in modo da renderlo ‘il Super Saiyan 4 di Daima’”. Quindi, mentre Nakatsuru aveva contribuito a dare vita ai design nell’anime, è stato Toriyama a progettare questa nuova versione del Super Saiyan 4.

Questo aiuta a risolvere un dibattito tra i fan poiché Super Saiyan 4 non solo è ora saldamente all’interno del canone generale di Dragon Ball, ma ha anche un nuovo design dello stesso Toriyama specificamente per il nuovo anime. Ciò aiuta a differenziare ulteriormente la versione della forma di Dragon Ball Daima rispetto a quella vista in GT.

E se Dragon Ball dovesse mai tornare per nuove storie, come un arco del manga Super o un progetto anime originali, allora questa nuova e definitiva versione di Super Saiyan 4 potrebbe fare un ritorno appropriato. Lo stesso vale per Vegeta. che ha finalmente sbloccato il Super Saiyan 3 in Daima e quindi potrebbe esserci l’occasione di vederla successivamente.

Fonte – Comicbook