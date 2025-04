Gundam Wing: il franchise festeggia 30 anni

Il 2025 segna una ricorrenza importante per i fan dell’opera di Tomino. Gundam Wing, una delle serie più amate dagli appassionati di MSG, compie 30 anni e il franchise di certo non poteva farsi sfuggire questo traguardo. Bandai Namco Filmworks ha infatti annunciato un progetto commemorativo molto interessante che ha già acceso il cuore della vecchia guardia, incuriosendo i nuovi utenti che si sono approcciati al brand.

Originariamente trasmesso in territorio nipponico nel 1995 e diventato celebre anche in occidente grazie a Italia 1, che ha trasmesso la celebre serie Gundam Wing agli inizi degli anni 2000, facendo sognare e appassionati tantissimi ragazzi a una delle opere mecha più importanti di sempre. Avente come protagonisti Heero Yuy, Duo Maxwell, Trowa Barton, Chang Wufei e Quatre Winner, la serie è ora celebrata con un’iniziativa dedicata.

Cosa ha in serbo Bandai per Gundam Wing?

Come leggiamo dal sito ufficiale, Bandai Namco ha lanciato un profilo X, rivelando una nuova illustrazione speciale con protagonisti Heero e Relena in abiti molto eleganti, anche se le sorprese di certo non finiscono : tra le iniziative proposte ci sarà infatti una pubblicazione in tre volumi contenente storyboard completi del primo episodio della serie, insieme a quelli del film Endless Walt – Special Edition. Una vera chicca per i collezionisti.

Il contenuto del prodotto rimane molto valido: All’interno possiamo trovare due tavole rotonde con i doppiatori originali dei personaggi della serie, dove ovviamente raccontano aneddoti e retroscena sulla produzione e l’eredità culturale lasciata dall’anime.

Se invece vorreste un sequel di Gundam Wing, beh, esiste Frozen Teadrop, un romanzo ufficiale contenente gli eventi successivi al finale della serie animata. Al centro c’è Heero svegliatosi in un futuro dove il mondo è drasticamente cambiato, dove la fine del mondo sembra davvero vicina. Un’adattamento anime forse non ci sarà mai ma nel cuore degli appassionati risuonerà sempre la sigla che ci ha accompagnato in un periodo di crescita importante.