One Punch Man 3: nuova stagione, nuovi mostri

Dopo sei anni One Punch Man fa il suo ritorno sul piccolo schermo con una promettente terza stagione, che andrà ad adattare l’arco narrativo con al centro Garou.

Ma non solo lui sarà al centro di tutto a quanto pare, viste le ultime foto condivise in merito con la centro delle creature davvero, ma davvero spaventose.

L’anteprima condivisa da JC Staff ha già stuzzicato gli appassionati della serie, mostrando due figure chiave dell’Associazione dei Mostri: il terribile Re Mostro Orochi e il suo inquietante braccio destro, Gyoro-Gyoro.

Già dalla seconda stagione, il focus si è allargata e andato oltre il protagonista Saitama, spostandosi anche su Garou, il cosiddetto “Ammazza Eroi”, un personaggio complesso e a quanto pare sempre più centrale. Questa nuova stagione, come anticipato, riprender. proprio dove ci eravamo lasciati, dove l’allievo di Silver Fang si stava preparando ad una alleanza davvero pericolosa proprio con l’Associazione dei Mostri.

Uno degli elementi più importanti di questo piano è “La Cellula Mostro”, un’arma biologica in grado di mutare gli esseri umani in creature immonde, successivamente sacrificate al servizio proprio dell’Associazione. Orochi ne ha assunte in abbondanza a quanto pare e non esita a usarle per rafforzare il suo esercito.

L’anteprima pubblicata visibile sul sito ufficiale e su Comic Book, mostra proprio l’imponenza di questa creatura, accompagnata dallo sguardo minaccioso e calcolatore di Gyoro-Gyoro, che sembra suggerire una forza imponente che terrà a bada anche Saitama, forse.

Prevista per l’autunno del 2025, i fan si preparano a una saga colma di colpi di scena, con il rischio che l’arco narrativo di Garou non possa concludersi in questa terza stagione, vista la sua durata abbastanza longeva. L’adattamento di questa parte della storia è davvero complesso per via di alcune dinamiche ma siamo sicuro del lavoro svolto dallo studio di animazione: noi siamo curiosi e impazienti di vedere il tutto e voi?