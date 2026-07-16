Mob Psycho 100 festeggia dieci anni con un video speciale

È già passato un intero decennio da quando una delle opere più folli del panorama dell’animazione ha invaso i nostri schermi. Era infatti il lontano luglio del 2016 quando l’adattamento anime di Mob Psycho 100, nato dalla mente del geniale mangaka ONE, faceva il suo debutto assoluto. Per soffiare degnamente su queste dieci candeline, lo staff ha deciso di fare un regalo pazzesco ai fan. Hanno infatti lanciato un video tributo davvero emozionante che riassume il meglio della serie, accompagnato da una splendida illustrazione inedita firmata da Yoshimichi Kameda, il bravissimo artista che ha curato il character design dei personaggi.

Tutta la storia, che potete guardarvi dall’inizio alla fine su Crunchyroll, comprese le tre stagioni principali e i vari OAV, segue da vicino le vicende quotidiane di Shigeo Kageyama, un ragazzino delle medie che tutti quanti chiamano semplicemente “Mob”. Shigeo è un tipo estremamente chiuso e silenzioso, fa una fatica tremenda a esprimere quello che prova e il suo unico desiderio sarebbe quello di integrarsi ed essere un adolescente come gli altri. Sotto questa facciata così tranquilla e anonima, però, si nasconde una realtà ben diversa. Il ragazzo possiede poteri psichici latenti di una portata a dir poco devastante.

Desideroso solo di condurre una vita normale, tiene costantemente sotto chiave le sue abilità. Tuttavia, quando la sua stabilità emotiva raggiunge il limite critico del 100%, la sua mente si sblocca, scatenando una forza incontrollabile. Circondato da ciarlatani, spiriti maligni e bizzarre organizzazioni segrete che vogliono sfruttarlo, il giovane si troverà costantemente davanti a scelte difficili per capire quale sia la sua vera strada nel mondo.

Le celebrazioni per questo importante evento erano già iniziate simbolicamente il 12 maggio, in corrispondenza del compleanno del nostro amato protagonista. Questo nuovo rilascio visivo non fa che confermare l’enorme affetto del pubblico per un franchise che, grazie a un mix perfetto di animazioni psichedeliche fuori dagli schemi, comicità demenziale e una profonda crescita interiore dei personaggi, ha saputo lasciare un segno indelebile nell’ultimo decennio di animazione.