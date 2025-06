Inazuma Eleven: Il calcio spettacolare sta per tornare in campo

Il mondo del calcio e quello dei manga tornano a incontrarsi in grande stile: Inazuma Eleven è pronto a fare il suo ritorno nelle librerie italiane grazie a J-POP Manga. La serie, celebre per la sua fusione tra sport e azione shonen, si prepara a riconquistare vecchi fan e a conquistarne di nuovi con un nuovo adattamento cartaceo in arrivo questo autunno.

La rinascita della squadra Raimon

Al centro della storia c’è la scuola media Raimon, un tempo celebre per il suo glorioso passato calcistico. Oggi però la situazione è ben diversa: la squadra è in crisi, i giocatori sono pochi e lo scioglimento del club sembra ormai inevitabile. A prendere in mano le redini della situazione è Mamoru Endou, portiere e capitano determinato a riportare il team ai suoi antichi fasti. Il giovane leader dovrà trovare nuovi compagni pronti a impegnarsi e a credere nel valore dello spirito di squadra, superando ostacoli sempre più ardui e sfidando le squadre più forti della zona.

Tra sport, emozione e spettacolarità

Inazuma Eleven non è solo una serie sportiva, ma un’esplosione di energia, amicizia e determinazione. Il manga, basato sull’omonimo franchise videoludico e anime, ha conquistato il pubblico grazie al suo stile vivace e alle partite cariche di emozione e colpi spettacolari, dove la fantasia si fonde con la tecnica calcistica in un mix unico e coinvolgente.

In arrivo nell’autunno 2025

L’annuncio di J-POP Manga ha riacceso l’entusiasmo tra gli appassionati, che potranno tornare a tifare per la Raimon proprio a partire dall’autunno 2025. Non resta che prepararsi al fischio d’inizio e seguire da vicino le nuove imprese di Mamoru e della sua squadra, pronti a scendere in campo per difendere il loro sogno.