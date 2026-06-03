Apocalypse Hotel trionfa ai 57° Seiun Award, il prestigioso premio della fantascienza giapponese

Apocalypse Hotel ha vinto due premi alla 57ª edizione dei Seiun Award. L’anime ha conquistato la categoria Miglior Media. Il manga spin-off Apocalypse Hotel Pusupusu ha vinto la categoria Miglior Comic. L’annuncio è arrivato il 1 giugno 2026 attraverso l’account X ufficiale della serie.

Il Seiun Award è il premio di fantascienza più antico del Giappone. È stato fondato nel 1970. Il vincitore viene deciso tramite voto popolare tra i partecipanti registrati alla Japan Science Fiction Convention. Non esistono giurie esterne. È un riconoscimento interamente affidato alla comunità dei fan.

Nella categoria Miglior Media, che comprende cinema, televisione, videogiochi e altri formati di intrattenimento, la serie animata ha superato titoli come Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX, LAZARUS e Zombie Land Saga: Yumeginga Paradise. Il premio per la regia è stato assegnato a Kana Shundo, regista della serie presso lo studio CygamesPictures.

Nella categoria Miglior Comic, il manga Apocalypse Hotel Pusupusu disegnato da Izumi Takemoto ha battuto opere di grande peso come To Your Eternity di Yoshitoki Oima, Kaiju No. 8 di Naoya Matsumoto, Mobile Suit Gundam Thunderbolt di Yasuo Otagaki e MF Ghost di Shuichi Shigeno. Da segnalare anche il premio Miglior Artista assegnato a Ikuto Yamashita, il mecha designer della serie.

La 57ª edizione dei Seiun Award ha premiato anche altri titoli. Il Miglior Romanzo Giapponese è andato a Labeled Human di Ningen Rokudo. Il Miglior Racconto Breve Giapponese è stato assegnato a Tokitoki Channel: How to Make Nonexistent Weather di Iori Miyazawa. Il Miglior Romanzo Tradotto ha visto una doppia vittoria per Eversion di Alastair Reynolds e Babel di R.F. Kuang. Il Miglior Racconto Breve Tradotto è andato ad After Zero di Greg Egan. Il premio Non Category, dedicato a tutto ciò che trasmette senso di meraviglia, è stato assegnato al design di MYAKU-MYAKU, la mascotte ufficiale dell’Expo 2025 di Osaka.

Apocalypse Hotel è stato prodotto da CyberAgent e animata da CygamesPictures. È andata in onda in Giappone per 12 episodi dall’8 aprile al 24 giugno 2025. La regia è di Kana Shundo. La sceneggiatura è di Shigeru Murakoshi, già autore delle sceneggiature di Zombie Land Saga. La storia è ambientata in un futuro post-apocalittico. La civiltà è crollata. Tra le rovine del quartiere di Ginza a Tokyo, un antico hotel resiste ancora in piedi, avvolto dalla natura.

Il manga spin-off Apocalypse Hotel Pusupusu è stato disegnato da Izumi Takemoto, che aveva già firmato il design originale dei personaggi dell’anime. Il manga è stato serializzato sul sito STORIA Dash di Take Shobo dall’11 aprile al 27 giugno 2025. È stato poi raccolto in un unico volume tankobon.

Infine, segnaliamo che la Apocalypse Hotel è disponibile in streaming su Crunchyroll.