Cinema e streaming: tutti i film anime in arrivo nei prossimi mesi

Se siete appassionati di animazione giapponese, quest’estate farete meglio a tenervi liberi perché l’agenda dei prossimi mesi è letteralmente strapiena di appuntamenti imperdibili, tra grandi ritorni sul grande schermo e novità assolute in streaming.

Si parte alla grande dal 4 al 10 giugno con il ritorno al cinema di un mito assoluto, Principessa Mononoke. Il capolavoro del 1997 di Hayao Miyazaki si rifà il look in 4K ma, soprattutto, porta con sé un adattamento e un doppiaggio in italiano completamente nuovi. Subito dopo, dal 22 al 24 giugno, ci sarà spazio per una chicca storica: Arion, il fantasy epico del 1986 diretto da Yoshikazu Yasuhiko, che per la prima volta in assoluto sbarca nelle nostre sale. A chiudere il mese ci penserà Studio 4°C dal 25 giugno al 1° luglio con Chao, una romantica e originale storia d’amore tra un uomo e una sirena.

Ad agosto ci si sposta invece comodamente sul divano. L’8 agosto debutta su Netflix The Ribbon Hero, attesissimo lungometraggio firmato dall’animatore Yūki Igarashi che si ispira nientemeno che al classico La Principessa Zaffiro di Osamu Tezuka. Il catalogo della piattaforma si arricchirà notevolmente per la gioia di tutti gli abbonati, offrendo contenuti capaci di spaziare tra generi molto diversi. Sempre su Netflix arriverà infatti prossimamente Mononoke: Snake God, il terzo e ultimo capitolo cinematografico incentrato sul misterioso Speziale.

Le sale cinematografiche torneranno a splendere più avanti con altri due titoli annunciati da poco. Il primo è A New Dawn di Yoshitoshi Shinomiya, un’opera visivamente poetica che scava nei ricordi e nelle vite di tre giovani ragazzi. Infine, Dynit porterà in Italia Walpurgisnacht Rising, il nuovo e continuamente rimandato film della saga di Madoka Magica targato Studio Shaft, la cui uscita giapponese è fissata per il 28 agosto. Insomma, che preferiate la poltrona del cinema o lo streaming a casa, le prossime settimane vi regaleranno storie pazzesche pronte a emozionarvi e a lasciarvi a bocca aperta. Sarà davvero un periodo ricchissimo di emozioni per tutti gli amanti dell’animazione.