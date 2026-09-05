Touch Perfect Edition: Star Comics annuncia la ristampa del capolavoro di Adachi

Se c’è un autore capace di segnare generazioni di lettori con un semplice sguardo tra due personaggi o il suono di una mazzata da baseball, quello è Mitsuru Adachi. Tra le sue opere più iconiche, Touch occupa da sempre un posto speciale nel cuore degli appassionati. L’annuncio arrivato da casa Star Comics ha quindi acceso immediatamente l’entusiasmo dei fan della serie. La ricercatissima Perfect Edition dell’opera sta per tornare finalmente sugli scaffali con una nuova ristampa.

La richiesta da parte del pubblico era altissima da tempo. Molti collezionisti e nuovi lettori lamentavano l’impossibilità di reperire i volumi a prezzi di copertina, finendo spesso vittime del mercato del collezionismo secondario. Star Comics ha risposto a questa forte esigenza confermando il ritorno ufficiale della serie.

La tabella di marcia prevista dall’editore si dividerà in due fasi principali. I primi tre volumi della Perfect Edition saranno di nuovo disponibili in fumetteria, libreria e negli store online a partire dal 17 novembre. Per quanto riguarda il prosieguo della serie, bisognerà attendere solo pochi mesi. Gli altri volumi che compongono l’opera torneranno regolarmente reperibili a inizio 2027.

Questa riedizione rappresenta l’occasione ideale per chi non ha mai letto la storia dei gemelli Tatsuya e Kazuya Uesugi e della loro amica d’infanzia Minami Asakura. Touch non è soltanto un manga sportivo incentrato sul baseball liceale e sul sogno di raggiungere lo stadio Koshien, è soprattutto un racconto di formazione delicato, malinconico e potente, sorretto dallo stile grafico pulito e dall’inconfondibile narrazione visiva fatta di silenzi e sottintesi che rende Adachi un maestro insuperabile.

Con il formato Perfect Edition, caratterizzato da dimensioni maggiori, pagine a colori e una cura editoriale superiore, la riapertura della tiratura permetterà sia di completare le collezioni rimaste a metà, sia di avvicinarsi per la prima volta a un racconto dal valore inestimabile. Un ritorno attesissimo che restituisce finalmente la giusta reperibilità a un grande classico.