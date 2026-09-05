Dragon Ball Daima arriva in prima visione su Italia 2 con il doppiaggio italiano

Il doppiaggio in lingua italiana di Dragon Ball Daima si prepara al debutto ufficiale sulla rete Italia 2. La data fissata dal palinsesto Mediaset per l’avvio della serie è il 14 settembre, con il primo blocco di puntate inserito nello spazio serale delle 21:50. La trasmissione proseguirà con un ritmo di due episodi mai visti prima ogni lunedì, offrendo inoltre la replica completa dei medesimi capitoli la sera seguente, sempre nello stesso slot orario.

Chi preferisce fruire dei contenuti via web potrà sfruttare una finestra temporale speciale riservata all’ambiente digitale. L’episodio d’apertura del nuovo ciclo narrativo verrà infatti caricato sulla piattaforma Mediaset Infinity il 7 settembre. Questo passaggio permetterà agli utenti della rete di guardare la puntata in streaming con una settimana di anticipo rispetto all’esordio sui canali tradizionali.

L’opera segna il contributo conclusivo ideato direttamente da Akira Toriyama. L’autore ha curato ogni dettaglio del progetto prima di lasciarci, lavorando alla stesura della storia, al restyling estetico dei personaggi e alla definizione dei luoghi. La trama prende il via quando un sortilegio inaspettato colpisce Goku, Vegeta e il resto del gruppo, ringiovanendoli fino a trasformarli di nuovo in bambini. Per spezzare la maledizione e risalire ai responsabili dell’inganno, i guerrieri dovranno partire verso un mondo sconosciuto, affrontando insidie del tutto inedite e nemici mai incontrati prima.

L’arrivo della versione doppiata nel nostro Paese costituisce un momento di enorme rilevanza per l’intera comunità di appassionati, da sempre molto legata ai doppiatori storici della saga. L’adattamento cercherà di restituire tutta la freschezza e lo spirito d’avventura che caratterizzano questa produzione, ponendosi come un ponte ideale tra le atmosfere classiche delle origini e le produzioni più moderne. La trasmissione su Italia 2 punta così a riunire davanti allo schermo diverse generazioni di spettatori per celebrare ancora una volta il mito di Goku.