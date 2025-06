Dragon Ball DAIMA: premiato come miglior anime agli Astra Awards 2025

Una grande vittoria per il mondo dell’animazione: Dragon Ball DAIMA ha conquistato il titolo di Best Anime Series ai 5° Astra Awards della Hollywood Creative Alliance, tenutisi il 10 giugno 2025 a Beverly Hills. Si tratta del secondo anno consecutivo in cui la categoria Best Anime Series fa parte della manifestazione, dopo l’introduzione nel 2024.

Un grande successo per Dragon Ball DAIMA

La serie di Toei Animation, ambientata tra le vicende di Dragon Ball Z e Dragon Ball Super, ha superato avversari temibili come DanDaDan, Lazarus, Fire Force Stagione 3, Solo Leveling Stagione 2 e The Apothecary Diaries Stagione 2. Tra i concorrenti figurano titoli di altissimo profilo, inclusa una stagione finale di Solo Leveling molto apprezzata, ma Dragon Ball DAIMA ha convinto la giuria e il pubblico, riscattando le aspettative dopo l’introduzione del nuovo arco narrativo.

Competizione agguerrita e contesto globale

La nomination per il Best Anime Series è una novità recente: introdotta solo nel 2024, la categoria ha già visto vincitori di rilievo come Solo Leveling lo scorso anno e il riconoscimento di quest’anno conferma l’ascesa dell’anime a livello mainstream.

In particolare, il riconoscimento di Dragon Ball DAIMA viene interpretato sia come omaggio alla durata e alla popolarità del franchise, sia come segnale che l’animazione giapponese continua a competere su scala globale.

Un campo ancora aperto per la categoria anime

Con il riconoscimento a DAIMA, gli Astra Awards 2025 confermano il valore dell’animazione orientale nella scena internazionale. Ora la categoria Best Anime Series è considerata come un simbolo di legittimazione culturale per l’intero settore. L’albo d’oro parla già di nomi di punta: sarà interessante seguire i prossimi sviluppi e i vincitori delle future edizioni.